Женщиной года в Нарве назвали директора госгимназии Ирене Кяосаар

- Я не представляла себя в этой роли, и я не знала, что будут вручать премию мне, когда пришла, - делится впечатлениями Ирене. - Значит, кто-то заметил и посчитал, что то, что я делаю каждый день, это важно, значит, это повлияло на кого-то.