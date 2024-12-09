Нарвский клуб деловых женщин в этом году удостоил титула женщины года Ирене Кяосаар, работающую директором Нарвской эстонской гимназии.
Женщиной года в Нарве назвали директора госгимназии Ирене Кяосаар
Как пишет Rus.Delfi, Ирене Кяосаар 7 декабря вручили премию за заслуги в области интеграции и образования.
- Я не представляла себя в этой роли, и я не знала, что будут вручать премию мне, когда пришла, - делится впечатлениями Ирене. - Значит, кто-то заметил и посчитал, что то, что я делаю каждый день, это важно, значит, это повлияло на кого-то.
Как отмечает Rus.Delfi, Нарвский клуб деловых женщин регулярно выбирает и награждает женщину года. Лауреатами ранее становились, например, Мария Сморжевских-Смирнова, Анна Фарафонова, Любовь Фомина.