ОДИН ВОПРОС Что будет с превышением экологических нормативов на сланцевом производстве?

- Я надеюсь, что "Eesti Energia" наведет порядок в своих делах, выяснит, каким образом эти станции смогут отвечать требованиям окружающей среды - для этого надо переделать кое-что при выдаче разрешений станциям, это сейчас делается, - и будет в состоянии сохранять резервы, которые нам необходимы. Так что не надо бояться, что эти станции не смогут работать, когда нам будет нужно, и не смогут обеспечить эти резервы. Скорее, вопрос в плате за эти резервы. И эти нормативы, цели, чтобы жизнь в Эстонии была чище, отходов было меньше, наше качество жизни было выше и мы жили дольше, мы установили все же все вместе здесь же в парламенте, мы для этого создаем законы.