Премии за достижение в области предпринимательства Ида-Вирумаа удостоилось предприятие металлообработки "HANZA Mechanics Narva"

Дочернее предприятие имеющего шведские корни международного концерна "HANZA Operations AB" - это современное и высокотехнологичное металлообрабатывающее предприятие, постоянно расширяющее свою производственную деятельность в Нарве. Предприятие выпускает очень разную продукцию для предприятий различных областей, начиная с сектора логистики и заканчивая энергетикой, а также продает большую часть своей продукции на внешних рынках. Предприятие обеспечивает работой более 260 человек. В течение последних четырех лет количество работников выросло примерно на сто.

Ключом своего успеха предприятие считает то, что оно предлагает клиентам полное решение в виде готовой продукции. "Мы хотим предлагать клиентам не полуфабрикаты, а готовые изделия. Таким образом мы решаем для клиентов очень большое количество их проблем. Они могут сосредоточиться на продаже и дизайне, а мы делаем для них продукцию", - отметил руководитель подразделения "Hanza Mechanics Narva" Юхан Терасмаа. Он привел в пример вилочные погрузчики, которые они начали выпускать год назад в Нарве.