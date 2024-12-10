В Ида-Вирумаа премии за достижение в области предпринимательства нынче удостоилось АО "HANZA Mechanics Narva", расширившее производство в Нарвском промышленном парке, где создало новое производственное подразделение.
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Премии за достижение в области предпринимательства Ида-Вирумаа удостоилось предприятие металлообработки "HANZA Mechanics Narva"
Дочернее предприятие имеющего шведские корни международного концерна "HANZA Operations AB" - это современное и высокотехнологичное металлообрабатывающее предприятие, постоянно расширяющее свою производственную деятельность в Нарве. Предприятие выпускает очень разную продукцию для предприятий различных областей, начиная с сектора логистики и заканчивая энергетикой, а также продает большую часть своей продукции на внешних рынках. Предприятие обеспечивает работой более 260 человек. В течение последних четырех лет количество работников выросло примерно на сто.