ПЕРЕДОВИЦА Событие, которое изображает Нарву с более счастливым лицом

Большую часть времени Нарва находится в центре внимания общественности благодаря бесконечным переворотам и коррупционным делам, выступлениям против сноса красных памятников или перехода на эстоноязычное образование. Но такие мероприятия, как Нарвский городской забег, "Station Narva" или Нарвский зимний забег, являются причиной, по которой люди из других мест приезжают в Нарву и вдруг обнаруживают, что у этого города совершенно другое и гораздо более приятное лицо.

Так, 1500 человек, которые сами были на трассе в субботу, или столько же тех, кто находился вдоль трассы, почувствовали себя счастливыми, получили хорошие эмоции и вспомнили, что Нарва - это город, который дарит положительные впечатления. К тому же это стало небольшой дополнительной поддержкой для нарвских ресторанов и гостиниц.

Но главное то, что сложно измерить напрямую в деньгах: подобные мероприятия помогают улучшить имидж Нарвы, что, в свою очередь, очень важно для того, чтобы в этот город захотели приехать как можно больше предпринимателей, жителей и туристов. Люди, приехавшие в приграничный город в связи с такими масштабными событиями, делятся с другими своими хорошими впечатлениями, и это побуждает тех приехать в Нарву.

Как заявил главный организатор Нарвского зимнего забега Марко Торм, для многих эстонцев Нарва все еще остается относительно отдаленным уголком Эстонии. Дело не столько в километрах, сколько в отношениях. Но стоит поблагодарить Торма за то, что он один из тех, кто такими мероприятиями помогает приблизить Нарву к остальной Эстонии.