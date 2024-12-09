Представлено государственное мобильное приложение, у которого нет русской версии

В приложении около полусотни услуг, из которых самые популярные - возможность просматривать данные о себе и своих несовершеннолетних детях, медицинские рецепты и сообщения, отправленные на государственный адрес э-почты, а также можно информировать местное самоуправление о проблемах благоустройства.​

Летом анонсировалось, как замечает Rus.ERR, что новое приложение будет доступно на эстонском, английском и русском языках, но в итоге было выпущено без русской версии. Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста отметила, что в разработке находится приложение для перевода, которое смогут использовать э-резиденты и другие люди, желающие воспользоваться госуслугами на каком-то ином языке.​

- После тестирования на безопасность можно будет использовать приложение на всех удобных для пользователя языках, то есть приложение-переводчик будет переводить материалы на тот язык, который подходит пользователю, - пояснила министр.​​