Вт, 10.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Представлено государственное мобильное приложение, у которого нет русской версии

Copy
На выходе приложение стало доступно на двух языках - эстонском и английском.
На выходе приложение стало доступно на двух языках - эстонском и английском. Фото: Наталия Гребнева

С 9 декабря для скачивания доступно мобильное приложение eesti.ee, разработанное Департаментом государственной инфосистемы, которое позволит пользоваться самыми популярными услугами государственного портала с помощью мобильных телефонов, передает новостной портал Rus.ERR.​

В приложении около полусотни услуг, из которых самые популярныевозможность просматривать данные о себе и своих несовершеннолетних детях, медицинские рецепты и сообщения, отправленные на государственный адрес э-почты, а также можно информировать местное самоуправление о проблемах благоустройства.​

Летом анонсировалось, как замечает Rus.ERR, что новое приложение будет доступно на эстонском, английском и русском языках, но в итоге было выпущено без русской версии. Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста отметила, что в разработке находится приложение для перевода, которое смогут использовать э-резиденты и другие люди, желающие воспользоваться госуслугами на каком-то ином языке.​

- После тестирования на безопасность можно будет использовать приложение на всех удобных для пользователя языках, то есть приложение-переводчик будет переводить материалы на тот язык, который подходит пользователю, - пояснила министр.​​

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх