Спасатели встревожены: дети уже начали выходить на тонкий лед

В минувшую субботу, 7 декабря, около половины второго часа дня в Паюском парке Нарвы взрослые увидели детей, играющих на льду пруда. По словам очевидца, дети не реагировали на уговоры и предупреждения, что лед слишком хрупкий, однако потом к моменту прибытия спасателей дети убежали.

Затем в понедельник, 9 декабря, около половины третьего дня тоже в Нарве, но уже на улице Пауля Кереса взрослые заметили четверых детей, прыгавших по льду. Когда спасатели прибыли на место, один ребенок находился ещ на льду, а остальные - уже на берегу. Как рассказали в Идаском спасательном центре, того ребенка они сами доставили на берег. Спасатели провели с ребятами беседу о безопасности нахождения на воде и об опасности льда. Дети пообещали больше не выходить на лед.