Спасательный департамент разослал традиционное сезонное предупреждение о том, что выход на тонкий лед, образовавшийся на водоемах при едва минусовой температуре, крайне опасен. В Нарве за последние дни пришлось уже дважды выезжать на тревожные сигналы о детях, вышедших на хрупкий лед городских прудов.
Спасатели встревожены: дети уже начали выходить на тонкий лед
В минувшую субботу, 7 декабря, около половины второго часа дня в Паюском парке Нарвы взрослые увидели детей, играющих на льду пруда. По словам очевидца, дети не реагировали на уговоры и предупреждения, что лед слишком хрупкий, однако потом к моменту прибытия спасателей дети убежали.
Затем в понедельник, 9 декабря, около половины третьего дня тоже в Нарве, но уже на улице Пауля Кереса взрослые заметили четверых детей, прыгавших по льду. Когда спасатели прибыли на место, один ребенок находился ещ на льду, а остальные - уже на берегу. Как рассказали в Идаском спасательном центре, того ребенка они сами доставили на берег. Спасатели провели с ребятами беседу о безопасности нахождения на воде и об опасности льда. Дети пообещали больше не выходить на лед.
"Водоемы покрыты льдом лишь частично, и образовавшийся лед слишком хрупкий, чтобы выдержать человека", - напомнила пресс-представитель Спасательного департамента Аннели Ооне в связи с описанными случаями. "Просим родителей обсудить дома риски, связанные с хрупким льдом, и следить за своими детьми", - добавила она.