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Супруги могут заявить о разводе теперь и в электронном виде

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Подача электронного заявления через настольный компьютер.
Подача электронного заявления через настольный компьютер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

С декабря жители Эстонии могут подавать заявление о разводе в электронном виде, то есть теперь не надо обоим супругам вместе приходить в бюро записи актов гражданского состояния (ЗАГС), передает новостной портал Rus.ERR.​

Электронное заявление заранее заполнено известными государству данными, что экономит время.

- При подаче электронного заявления о разводе нет необходимости физического присутствия супругов в одном помещении в момент волеизъявления. Рассмотрение развода по-прежнему поддерживается действующим 30-дневным перерывом, который дает время для спокойного обдумывания решения, - пояснила руководителя отдела по работе с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас.

Система подачи электронного заявления построена таким образом, что пошлину оплачивает тот супруг, который заполняет заявление последним, размер же пошлины за развод с января 2025 года повысится с нынешних 50 до 90 евро.

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Эстония
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