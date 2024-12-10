Супруги могут заявить о разводе теперь и в электронном виде

- При подаче электронного заявления о разводе нет необходимости физического присутствия супругов в одном помещении в момент волеизъявления. Рассмотрение развода по-прежнему поддерживается действующим 30-дневным перерывом, который дает время для спокойного обдумывания решения, - пояснила руководителя отдела по работе с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас.