С декабря жители Эстонии могут подавать заявление о разводе в электронном виде, то есть теперь не надо обоим супругам вместе приходить в бюро записи актов гражданского состояния (ЗАГС), передает новостной портал Rus.ERR.
Супруги могут заявить о разводе теперь и в электронном виде
Электронное заявление заранее заполнено известными государству данными, что экономит время.
- При подаче электронного заявления о разводе нет необходимости физического присутствия супругов в одном помещении в момент волеизъявления. Рассмотрение развода по-прежнему поддерживается действующим 30-дневным перерывом, который дает время для спокойного обдумывания решения, - пояснила руководителя отдела по работе с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас.
Система подачи электронного заявления построена таким образом, что пошлину оплачивает тот супруг, который заполняет заявление последним, размер же пошлины за развод с января 2025 года повысится с нынешних 50 до 90 евро.