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В Ида-Вирумаа число несчастных случаев на производстве самое маленькое в Эстонии

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По числу зарегистрированных несчастных случаев на производстве Ида-Вирумаа является, если верить статистике, самым безопасным уездом, однако Инспекция труда подозревает тут также сокрытие несчастных случаев на производстве.
По числу зарегистрированных несчастных случаев на производстве Ида-Вирумаа является, если верить статистике, самым безопасным уездом, однако Инспекция труда подозревает тут также сокрытие несчастных случаев на производстве. Фото: Statistikaamet

По статистике в Ида-Вирумаа происходит меньше всего несчастных случаев на рабочем месте в Эстонии, однако Инспекция труда подозревает, что статистика не полностью отражает реальность.

- Ида-вирумааская статистика несчастных случаев на производстве может, конечно, казаться низкой, однако есть основания полагать, что несчастные случаи на рабочем месте скрывают. К сожалению, в Ида-Вирумаа ежегодно происходит по меньшей мере один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, - сказала специалист Инспекции труда по связям с общественностью Каролин Лийз Тамм.

В 2023 году в Эстонии произошло в общем 3313 несчастных случаев на производстве, из них в Ида-Вирумаа зарегистрировали 191. В Ида-Вирумаа на 1000 работников приходилось 3,3 несчастных случая на производстве, а в среднем по Эстонии - около пяти.

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