В Ида-Вирумаа число несчастных случаев на производстве самое маленькое в Эстонии

- Ида-вирумааская статистика несчастных случаев на производстве может, конечно, казаться низкой, однако есть основания полагать, что несчастные случаи на рабочем месте скрывают. К сожалению, в Ида-Вирумаа ежегодно происходит по меньшей мере один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, - сказала специалист Инспекции труда по связям с общественностью Каролин Лийз Тамм.