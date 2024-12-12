По статистике в Ида-Вирумаа происходит меньше всего несчастных случаев на рабочем месте в Эстонии, однако Инспекция труда подозревает, что статистика не полностью отражает реальность.
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В Ида-Вирумаа число несчастных случаев на производстве самое маленькое в Эстонии
- Ида-вирумааская статистика несчастных случаев на производстве может, конечно, казаться низкой, однако есть основания полагать, что несчастные случаи на рабочем месте скрывают. К сожалению, в Ида-Вирумаа ежегодно происходит по меньшей мере один несчастный случай на производстве со смертельным исходом, - сказала специалист Инспекции труда по связям с общественностью Каролин Лийз Тамм.