"В ожидании Рождества" - концерт в церкви святого Михаила

Трио в составе Андреаса Ленда (виолончель), Елены Осиповой (гитара) и Светланы Веренич (орган) по праву называют уникальным - подобного коллектива в Эстонии больше нет. Но идавирусцам повезло - они услышат его во второй раз. Впервые музыканты выступали в церкви святого Михаила год назад, когда Светлана отмечала тридцатилетие своей работы органисткой.

- Всем понравилось, поэтому я решила вновь пригласить коллег сейчас, чтобы порадовать йыхвисцев и других заинтересованных рождественским концертом, зарядить горожан праздничным настроением. Андреас и Елена с радостью согласились, и мы составили программу так, чтобы показать необычное сочетание, возможности и красоту наших инструментов. Прозвучит барочная и классическая музыка, произведения эстонских композиторов, в том числе "Рождественский ангел" Олава Эхала. Завершим концерт рождественским попурри.

Все участники трио - давно проявившие себя, известные в стране музыканты, победители разных конкурсов, много выступающие на разных сценических площадках и гастролирующие в разных городах и странах. С Еленой Светлана начала совместное музицирование еще в годы учебы в Эстонской музыкальной академии более двух десятилетий назад, дружат до сих пор. Андреас Ленд - выпускник Эстонской академии музыки и театра, продолжил свое образование в Академии Сибелиуса в Финляндии, участвовал в мастер-классах нескольких всемирно признанных виолончелистов. Призер и победитель конкурсов в Армении, Эстонии, выступал в составе Молодежного оркестра Европейского союза, работал виолончелистом Эстонского национального симфонического оркестра. На данный момент он - виолончелист Эстонской национальной оперы.