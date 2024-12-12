На зимней выставке подвели итоги года

Почти полсотни картин от 23 авторов, абсолютно разной тематики и выполненные в разной технике, позволяют окунуться во все времена года. Живопись, натюрморты, портреты и дизайнерские работы демонстрируют широту интересов творцов.

По словам председателя объединения Аарне Ханни, требование к участникам было единственное - чтобы работы были написаны в текущем году или раньше, но прежде не выставлялись.

- Все поработали плодотворно, - доволен собеседник. - Над экспозицией пришлось потрудиться, зато выставка получилась яркая, многогранная, которая красноречивее слов говорит о том, что развитие искусства в Кохтла-Ярве продолжается, несмотря ни на что. Объединение, созданное в 2006 году, постоянно обновляется. Меня особенно радует, что даже те, кто переехал жить в другие города, не теряют с нами связи. Например, на этой выставке представлены картины талантливого автора Виктора Наливайко - он сейчас живет в Тарту. Не забывает о нас и Геннадий Ельцов - старается приехать из Таллинна на все наши встречи. Активно работает Айвар Рихкранд - он давно живет в Сонда и работает в Кивиыли.

На данный момент в списке объединения 31 художник. Аарне подчеркивает, что ветераны не отстают от молодых и всегда участвуют в выставках. В том числе Валве Тийрик - ей 91 год, но продолжает писать прекрасные работы, которые можно увидеть сейчас и в Белом зале.

В этом году художники организовали два общих пленэра - в Куремяэ, где писали вместе с нарвскими коллегами, и в Лиймала ездили вместе с кивиылисцами. Результат стараний тоже можно оценить на зимней выставке.

От текстильного дизайна до живописных полотен - в лучшей городской галерее разнообразие стилей изобразительного искусства. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Одна из самых активных членов объединения художников Ольга Жаркова здесь завершает серию персональных экспозиций в честь двух юбилеев - 50-летия и 25-летия преподавательской работы в Кохтла-Ярвеской школе искусств. Привезла три новые работы: натюрморты с тыквами и с самоваром, а также цветущие лотосы.

"Душа улыбается" - так оценили гости вернисажа новые творения кохтла-ярвеского художника и сказочника Эдуарда Конта.

В самой уютной галерее города, как называют гости Белый зал, каждый найдет что-то близкое для себя. Познакомиться с новыми творениями мастеров кисти и карандаша можно до 18 января, так что есть время заглянуть сюда, чтобы зарядиться праздничной атмосферой и эмоциями.