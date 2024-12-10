Люганузесцы протестуют против нового разреза кивиылиского химпроизводства

Жители Люганузеской волости инициировали петицию против выдачи кивиылискому химпроизводству разрешения на исследование запасов сланца, так как опасаются, что если предприятие получит возможность открыть новый сланцевый разрез, то у людей не останется надежды, что загрязнение воздуха вскоре прекратится.