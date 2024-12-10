Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Люганузесцы протестуют против нового разреза кивиылиского химпроизводства

Copy
Такие столбы дыма, к сожалению, являются частью повседневного существования жителей Люганузеской волости.
Такие столбы дыма, к сожалению, являются частью повседневного существования жителей Люганузеской волости. Фото: Martin Keltman

Жители Люганузеской волости инициировали петицию против выдачи кивиылискому химпроизводству разрешения на исследование запасов сланца, так как опасаются, что если предприятие получит возможность открыть новый сланцевый разрез, то у людей не останется надежды, что загрязнение воздуха вскоре прекратится.

ТОО "Kiviõli Keemiatööstus" ходатайствовало о геологических изысканиях в окрестностях Ульясте еще в 2019 году.

Тогдашнее волостное собрание на это не согласилось, да и у государства отсутствовал тогда экономический интерес.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх