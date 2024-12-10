Традиционные премии в Нарвской горуправе: по трети оклада каждому

Приказ мэра Нарвы Яана Тоотса от 9 декабря о выплате 35-процентных премий касается как служащих в учреждениях Нарвской горуправы, так и работников подведомственных бюджетных учреждений, то есть учреждений образования, культуры, социальной помощи, спорта и тому подобных.

Нижестоящие по рангу руководители, следуя воле мэра, уже начинают подписывать соответствующие распоряжения. Первой издала поочередно два приказа с поименными списками премируемых Нарвская городская канцелярия. Потом приказ издали в Нарвском городском архиве, и так далее.

Полная сумма всех премиальных выплат будет подсчитана, вероятно, только в январе.

В прошлые годы предрождественские премии в учреждениях Нарвской горуправы и их подведомственных структурах тоже выплачивались. Так, в 2023 году размеры бонусных выплат составляли от 15 до 35 процентов основного оклада, но бывало, что и в размере оклада целиком - как в случаях с руководителями учреждений образования, школ прежде всего. В этом же году мэр Яан Тоотс установил "фиксированную" ставку для всех.

- Вышеназванные выплаты дают руководителю учреждения гибкость и возможность применять дополнительные меры, помимо основного оклада, для повышения мотивации квалифицированных сотрудников с хорошими результатами труда. Условием выплат является в том числе наличие соответствующих средств в бюджете учреждения, - объясняла Елена Голубева, руководящая в Нарвской городской управе финансовым департаментом.