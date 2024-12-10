Мэр Нарвы Яан Тоотс распорядился выплатить в декабре всем служащим и работникам муниципальных учреждений, то есть сотням бюджетников разных уровней, премии в размере 35 процентов их должностных окладов.
Традиционные премии в Нарвской горуправе: по трети оклада каждому
Приказ мэра Нарвы Яана Тоотса от 9 декабря о выплате 35-процентных премий касается как служащих в учреждениях Нарвской горуправы, так и работников подведомственных бюджетных учреждений, то есть учреждений образования, культуры, социальной помощи, спорта и тому подобных.
Нижестоящие по рангу руководители, следуя воле мэра, уже начинают подписывать соответствующие распоряжения. Первой издала поочередно два приказа с поименными списками премируемых Нарвская городская канцелярия. Потом приказ издали в Нарвском городском архиве, и так далее.
Полная сумма всех премиальных выплат будет подсчитана, вероятно, только в январе.
В прошлые годы предрождественские премии в учреждениях Нарвской горуправы и их подведомственных структурах тоже выплачивались. Так, в 2023 году размеры бонусных выплат составляли от 15 до 35 процентов основного оклада, но бывало, что и в размере оклада целиком - как в случаях с руководителями учреждений образования, школ прежде всего. В этом же году мэр Яан Тоотс установил "фиксированную" ставку для всех.
- Вышеназванные выплаты дают руководителю учреждения гибкость и возможность применять дополнительные меры, помимо основного оклада, для повышения мотивации квалифицированных сотрудников с хорошими результатами труда. Условием выплат является в том числе наличие соответствующих средств в бюджете учреждения, - объясняла Елена Голубева, руководящая в Нарвской городской управе финансовым департаментом.
Декабрьские премии, очевидно, могут немного компенсировать служащим низкие оклады. Из-за маленьких зарплат чиновники и работники нарвских департаментов увольняются, а новых находить бывает затруднительно. Так, Нарвский департамент развития и экономики прямо сейчас ищет себе в штат на постоянную работу секретаря делопроизводителя: от него ждут по меньшей мере среднего образования и хорошего владения тремя языками, но оклад могут предложить только 1359 евро в месяц "грязными".
Критически относятся к премиям чиновникам горуправы некоторые члены Нарвского горсобрания. Депутат из коалиционной фракции "Narva 2.0" Марина Шурупова, являющаяся финансистом по профессии, напомнила, что бюджет Нарвы находится в режиме экономии, а мотивировать бюджетных работников можно лишь в балансе с выполнением прямых обязательств, возлагаемых на местное самоуправление.
- В случае выплат премий стоило бы учитывать, есть ли экономия средств по статье затрат на рабочую силу или нет, так как не во всех отделах или учреждениях такая экономия имеется, - рассуждает Шурупова. - Если премии выплачиваются в условиях, когда департаменты и учреждения вынуждены работать в режиме экономии, и средств не хватает на другие нужды, возникают вопросы о приоритетах. Это может привести в конечном итоге к недофинансированию необходимых проектов и программ, - предположила депутат горсобрания.