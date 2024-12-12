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Принятие решения о судьбе Йыхвиского дома суда отложено до весны

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Йыхвискому дому суда Вируского уездного суда угрожает закрытие с 2026 года, однако для этого Совет по управлению судами должен дать министру юстиции свое согласие.
Йыхвискому дому суда Вируского уездного суда угрожает закрытие с 2026 года, однако для этого Совет по управлению судами должен дать министру юстиции свое согласие. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Совет по управлению судами дал согласие на закрытие в следующем году двух домов суда в Эстонии, однако в случае Йыхвиского дома суда принятие решения перенесли на март.

На проведенном 6 декабря заседании Совет по управлению судами дал министру юстиции согласие на закрытие в 2025 году Пылваского дома суда Тартуского уездного суда и одного Пярнуского дома суда.

Кроме того, совет попросил Министерство юстиции подготовить конкретные точки зрения к мартовскому заседанию, чтобы можно было обсудить обсуждавшееся ранее в СМИ закрытие Йыхвиского дома суда. Ранее остро критиковавший план закрытия Йыхвиского дома суда председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа в социальных сетях назвал это хорошей новостью. "Поиск вместе с государством правильных регионально-политических решений действительно требует времени. Судебная система не должна оставаться здесь в одиночестве, ведь региональная политика предполагает горизонтальные соглашения между различными сферами, то есть деятельность совместно с государством. К сожалению, Эстония в этой области уже довольно долго испытывает регресс. Поэтому я очень надеюсь, что дно уже достигнуто и возможно движение только к истинному системному управлению государством. Без этого региональная политика невозможна", - отметил Реймаа.

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