"Это самое дурацкое административное решение!" Йыхви обещает побороться за сохранение дома суда

Стройка в полном разгаре. В сентябре 2010 года в новом йыхвиском здании юстиции шла оживленная строительная деятельность, чтобы к концу года здание было готово. Тогда никто и подумать не мог, что через 15 лет государство будет планировать закрытие представительного дома суда.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik