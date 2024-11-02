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"Это самое дурацкое административное решение!" Йыхви обещает побороться за сохранение дома суда

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Стройка в полном разгаре. В сентябре 2010 года в новом йыхвиском здании юстиции шла оживленная строительная деятельность, чтобы к концу года здание было готово. Тогда никто и подумать не мог, что через 15 лет государство будет планировать закрытие представительного дома суда.
Стройка в полном разгаре. В сентябре 2010 года в новом йыхвиском здании юстиции шла оживленная строительная деятельность, чтобы к концу года здание было готово. Тогда никто и подумать не мог, что через 15 лет государство будет планировать закрытие представительного дома суда. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская волостная власть не намерена мириться с планом государства закрыть с целью экономии Йыхвиский дом суда Вируского уездного суда, и волостное собрание приняло в четверг точку зрения, в которой осуждается закрытие Йыхвиского дома суда.

- Если коротко, то это самое дурацкое административное решение, которое я могу припомнить за долгое время, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания "Северному побережью" в четверг вечером после заседания собрания.

Несколькими часами раньше Реймаа предложил волостному собранию принять осуждающую точку зрения относительно закрытия дома суда.

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