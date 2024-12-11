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В Нарве на зебре девочка попала под электрокар

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Пешеходный переход. Фото иллюстративное.
Пешеходный переход. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Нарвы темным зимним утром, когда движение в городе очень напряженное.​

Как сообщила полиция, 10 декабря в 08.05 возле дома №1 по проспекту Выйду в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль "Tesla Motors Model S", которым управляла 50-летняя женщина, сбил 14-летнюю девочку, выходившую на нерегулируемый пешеходный переход. Девочка от удара упала.

Скорая помощь осмотрела пешехода на месте происшествия.

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