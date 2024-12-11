В Нарве на зебре девочка попала под электрокар

Как сообщила полиция, 10 декабря в 08.05 возле дома №1 по проспекту Выйду в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль "Tesla Motors Model S", которым управляла 50-летняя женщина, сбил 14-летнюю девочку, выходившую на нерегулируемый пешеходный переход. Девочка от удара упала.