Эрик Гамзеев: В Ида-Вирумаа на подходе строительный бум

Так, некоторые получившие субсидию предприятия уже отказались от своих планов. Некоторые колеблются, разумно ли брать на себя такой риск. В случае их отказа появится шанс у тех, кто пока что остается за чертой, однако встает вопрос, смогут ли теперь они уложиться в требуемые сроки.

Понятно, что до тех пор, пока нет результатов, большинству жителей Ида-Вирумаа тоже сложно понять, каким образом фонд справедливого перехода сможет улучшить их жизнь. Продолжавшееся много лет удушение сланцевой промышленности увеличило в регионе безработицу и бедность. Длящиеся несколько лет разговоры политиков о том, что фонд справедливого перехода является универсальным лекарством от всех хворей Ида-Вирумаа, сложно воспринимать всерьез, пока не появились новые предприятия и рабочие места. До сих пор.

Однако теперь должно наступить время, когда эти предприятия за короткое время начнут в Ида-Вирумаа расти будто грибы после дождя. На появляющихся в Ида-Вирумаа заводах должны будут производить вдобавок к магнитам, например, протеин, солнечные панели, термообработанные доски и другую продукцию из древесины, виниловые пластинки и многое другое. Возводимые предприятия создадут новые виды на будущее у местных жителей, а также у соседей Ида-Вирумаа. Ведь весьма вероятно, что на работу в создаваемый на берегу Чудского озера в Уускюла природный спа приезжать будут также люди из Йыгевамаа, а рабочие места в Йыхвиском киногородке, а также на создаваемых в Кохтла-Ярве и Кивиыли заводах, найдутся также для жителей Ляэне-Вирумаа, и некоторые из них, возможно, даже переедут туда.