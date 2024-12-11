Приближающийся 2025 год должен вызвать в Ида-Вирумаа бум строительства, ведь за короткое время предстоит построить новые заводы, гостиницы и прочие объекты, часть денег на создание которых поступит из фонда справедливого перехода Евросоюза, замышлявшегося как возмещение за разрушение сланцевой промышленности.
Эрик Гамзеев: В Ида-Вирумаа на подходе строительный бум
Предстоящий год должен также показать, принесут ли ощутимый результат давние разговоры о том, как фонд справедливого перехода резко повернет Ида-Вирумаа на путь процветания.
Год уходящий был годом распределения 340 миллионов евро из этого фонда. Следующий год должен стать годом большого строительства и найма работников. Летом 2026 года должны быть готовы все построенные при помощи субсидий новые заводы, инкубаторы, кинопавильоны, гостиницы, общинные дома, картинговые трассы, центры метания топора и многие другие создаваемые при поддержке фонда вещи.
Безработица в уезде должна одним махом уменьшиться, люди - переучиться, а их доходы - стремительно повыситься. Вырасти должно также количество желающих переехать в Ида-Вирумаа, а вместе с этим - повыситься цены на недвижимость.
Если в остальной Эстонии строительный рынок прозябает, то в Ида-Вирумаа стоит ждать бума строительства. Десятки объектов, получивших пособие из фонда, надо будет построить в течение ближайших полутора лет. Если завод магнитов в Нарве уже готов, то большинство остальных инициатив находятся еще на дорожке для разбега в ожидании разрешения на старт.
Одно дело - получить от фонда положительный ответ на просьбу о деньгах. Однако собрать надо также требуемые на собственное участие деньги. Для этого надо выпросить заем у банков, которые надо убедить поверить в жизнеспособность данного начинания. Кроме того, нужно как можно быстрее пройти бюрократическую полосу препятствий. В соответствии с условиями фонда, большая часть субсидированных объектов должна быть готова к августу 2026 года. То есть осталось всего полтора года.
Так, некоторые получившие субсидию предприятия уже отказались от своих планов. Некоторые колеблются, разумно ли брать на себя такой риск. В случае их отказа появится шанс у тех, кто пока что остается за чертой, однако встает вопрос, смогут ли теперь они уложиться в требуемые сроки.
"Если политики хотят претворить в жизнь цель полного прекращения использования сланца в Эстонии, то уже сейчас нужно вести подготовку ко второму и третьему фондам справедливого перехода".Эрик Гамзеев, главный редактор
Понятно, что до тех пор, пока нет результатов, большинству жителей Ида-Вирумаа тоже сложно понять, каким образом фонд справедливого перехода сможет улучшить их жизнь. Продолжавшееся много лет удушение сланцевой промышленности увеличило в регионе безработицу и бедность. Длящиеся несколько лет разговоры политиков о том, что фонд справедливого перехода является универсальным лекарством от всех хворей Ида-Вирумаа, сложно воспринимать всерьез, пока не появились новые предприятия и рабочие места. До сих пор.
Однако теперь должно наступить время, когда эти предприятия за короткое время начнут в Ида-Вирумаа расти будто грибы после дождя. На появляющихся в Ида-Вирумаа заводах должны будут производить вдобавок к магнитам, например, протеин, солнечные панели, термообработанные доски и другую продукцию из древесины, виниловые пластинки и многое другое. Возводимые предприятия создадут новые виды на будущее у местных жителей, а также у соседей Ида-Вирумаа. Ведь весьма вероятно, что на работу в создаваемый на берегу Чудского озера в Уускюла природный спа приезжать будут также люди из Йыгевамаа, а рабочие места в Йыхвиском киногородке, а также на создаваемых в Кохтла-Ярве и Кивиыли заводах, найдутся также для жителей Ляэне-Вирумаа, и некоторые из них, возможно, даже переедут туда.
Фонд справедливого перехода поможет сделать жизнь в Ида-Вирумаа лучше и разнообразнее. В то же время нет смысла строить излишне большие надежды. В пояснительной записке проекта климатического закона отмечено, что после ликвидации сланцевого сектора в Ида-Вирумаа под непосредственный риск бедности могут попасть по крайней мере 8000 человек. В то же время составитель пояснительной записки оптимистично прогнозирует, что большая часть нынешних работников выйдет к тому моменту на пенсию, а при поддержке фонда справедливого перехода в уезде создадут 1300-1400 рабочих мест, к которым добавятся и косвенные рабочие места.
При этом важно учесть, что нынешний фонд справедливого перехода пытается с большим опозданием залечить прежде всего те социально-экономические раны, которые европейская климатическая политика уже нанесла Ида-Вирумаа в предыдущие годы, когда в сланцевом секторе и на связанных с ним предприятиях исчезли тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. То есть нынешние 340 миллионов евро - это лишь небольшие ремонтные деньги на исправление старых ошибок. Это пластырь с небольшой площадью, которым пытаются закрыть прежние масштабные раны. Для сравнения: выплачиваемый ида-вирускими сланцевыми предприятиями государству за один год налоговый доход - в несколько раз больше.
Если политики хотят претворить в жизнь цель полного прекращения использования сланца в Эстонии, то уже сейчас надо вести подготовку ко второму и третьему фондам справедливого перехода. Слишком больно было бы снова наступить на те же грабли, когда сначала принимают решения о закрытии существующих производств и только после этого начинают думать, к каким последствиям это приведет, а затем устраивать всенародные собрания и обсуждать, что же теперь делать.