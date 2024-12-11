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Эрик Гамзеев: В Ида-Вирумаа на подходе строительный бум

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Эрик Гамзеев
Эрик Гамзеев Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Приближающийся 2025 год должен вызвать в Ида-Вирумаа бум строительства, ведь за короткое время предстоит построить новые заводы, гостиницы и прочие объекты, часть денег на создание которых поступит из фонда справедливого перехода Евросоюза, замышлявшегося как возмещение за разрушение сланцевой промышленности.

Предстоящий год должен также показать, принесут ли ощутимый результат давние разговоры о том, как фонд справедливого перехода резко повернет Ида-Вирумаа на путь процветания.

Год уходящий был годом распределения 340 миллионов евро из этого фонда. Следующий год должен стать годом большого строительства и найма работников. Летом 2026 года должны быть готовы все построенные при помощи субсидий новые заводы, инкубаторы, кинопавильоны, гостиницы, общинные дома, картинговые трассы, центры метания топора и многие другие создаваемые при поддержке фонда вещи.

Безработица в уезде должна одним махом уменьшиться, люди - переучиться, а их доходы - стремительно повыситься. Вырасти должно также количество желающих переехать в Ида-Вирумаа, а вместе с этим - повыситься цены на недвижимость.

Если в остальной Эстонии строительный рынок прозябает, то в Ида-Вирумаа стоит ждать бума строительства. Десятки объектов, получивших пособие из фонда, надо будет построить в течение ближайших полутора лет. Если завод магнитов в Нарве уже готов, то большинство остальных инициатив находятся еще на дорожке для разбега в ожидании разрешения на старт.

Одно дело - получить от фонда положительный ответ на просьбу о деньгах. Однако собрать надо также требуемые на собственное участие деньги. Для этого надо выпросить заем у банков, которые надо убедить поверить в жизнеспособность данного начинания. Кроме того, нужно как можно быстрее пройти бюрократическую полосу препятствий. В соответствии с условиями фонда, большая часть субсидированных объектов должна быть готова к августу 2026 года. То есть осталось всего полтора года. 

Так, некоторые получившие субсидию предприятия уже отказались от своих планов. Некоторые колеблются, разумно ли брать на себя такой риск. В случае их отказа появится шанс у тех, кто пока что остается за чертой, однако встает вопрос, смогут ли теперь они уложиться в требуемые сроки. 

"Если политики хотят претворить в жизнь цель полного прекращения использования сланца в Эстонии, то уже сейчас нужно вести подготовку ко второму и третьему фондам справедливого перехода".

Эрик Гамзеев, главный редактор

Понятно, что до тех пор, пока нет результатов, большинству жителей Ида-Вирумаа тоже сложно понять, каким образом фонд справедливого перехода сможет улучшить их жизнь. Продолжавшееся много лет удушение сланцевой промышленности увеличило в регионе безработицу и бедность. Длящиеся несколько лет разговоры политиков о том, что фонд справедливого перехода является универсальным лекарством от всех хворей Ида-Вирумаа, сложно воспринимать всерьез, пока не появились новые предприятия и рабочие места. До сих пор.

Однако теперь должно наступить время, когда эти предприятия за короткое время начнут в Ида-Вирумаа расти будто грибы после дождя. На появляющихся в Ида-Вирумаа заводах должны будут производить вдобавок к магнитам, например, протеин, солнечные панели, термообработанные доски и другую продукцию из древесины, виниловые пластинки и многое другое. Возводимые предприятия создадут новые виды на будущее у местных жителей, а также у соседей Ида-Вирумаа. Ведь весьма вероятно, что на работу в создаваемый на берегу Чудского озера в Уускюла природный спа приезжать будут также люди из Йыгевамаа, а рабочие места в Йыхвиском киногородке, а также на создаваемых в Кохтла-Ярве и Кивиыли заводах, найдутся также для жителей Ляэне-Вирумаа, и некоторые из них, возможно, даже переедут туда.

Фонд справедливого перехода поможет сделать жизнь в Ида-Вирумаа лучше и разнообразнее. В то же время нет смысла строить излишне большие надежды. В пояснительной записке проекта климатического закона отмечено, что после ликвидации сланцевого сектора в Ида-Вирумаа под непосредственный риск бедности могут попасть по крайней мере 8000 человек. В то же время составитель пояснительной записки оптимистично прогнозирует, что большая часть нынешних работников выйдет к тому моменту на пенсию, а при поддержке фонда справедливого перехода в уезде создадут 1300-1400 рабочих мест, к которым добавятся и косвенные рабочие места.

При этом важно учесть, что нынешний фонд справедливого перехода пытается с большим опозданием залечить прежде всего те социально-экономические раны, которые европейская климатическая политика уже нанесла Ида-Вирумаа в предыдущие годы, когда в сланцевом секторе и на связанных с ним предприятиях исчезли тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. То есть нынешние 340 миллионов евро - это лишь небольшие ремонтные деньги на исправление старых ошибок. Это пластырь с небольшой площадью, которым пытаются закрыть прежние масштабные раны. Для сравнения: выплачиваемый ида-вирускими сланцевыми предприятиями государству за один год налоговый доход - в несколько раз больше.

Если политики хотят претворить в жизнь цель полного прекращения использования сланца в Эстонии, то уже сейчас надо вести подготовку ко второму и третьему фондам справедливого перехода. Слишком больно было бы снова наступить на те же грабли, когда сначала принимают решения о закрытии существующих производств и только после этого начинают думать, к каким последствиям это приведет, а затем устраивать всенародные собрания и обсуждать, что же теперь делать.

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