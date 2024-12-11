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Разница в доходах самоуправлений поначалу сократилась, но теперь снова растет

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Дорожный указатель на шоссе Таллинн-Нарва.
Дорожный указатель на шоссе Таллинн-Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

После административной реформы 2017 года разница в доходах так называемых богатых и бедных самоуправлений уменьшилась, а доход на душу населения значительно вырос. Однако, как отмечает Центр мониторинга развития в своем отчете, на сегодня разница в доходах самоуправлений снова увеличивается.​

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо подтвердил, что административная реформа сравняла доходы самоуправлений на душу населения, предоставив тем самым помощь отстающим. "В результате административной реформы разница в доходах самоуправлений сократилась наполовину, но за последние годы она вновь начала расти. С учетом нынешних трендов, у более бедных самоуправлений уйдет до 10 лет на сокращение отставания", - рассказал Массо, признав, что большая разница в доходах ограничивает способность многих городов и волостей Эстонии предоставлять общественные услуги.

В результате административной реформы разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами сократилась вдвое. Например, если в 2016 году разница в доходах на душу населения между самыми богатыми и самыми бедными самоуправлениями была пятикратной, то к 2021 году она сократилась до 2,5 раза. На сегодня разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами вновь резко возросла - до 4,6 раза.

"Такое расхождение может быть связано с окончанием субсидирования слияний самоуправлений, а также с региональными различиями в экономическом развитии, которые приносят больше доходов от подоходного налога, особенно в экономически более активных регионах", - прокомментировал Массо.

Львиная доля доходов самоуправлений сегодня поступает от регулируемого государством подоходного налога с физических лиц, меньшая доля - от государственных субсидий, местных налогов и доходов от продаж. Центр мониторинга развития подчеркивает: хотя целью являлось внесение разнообразия в доходы самоуправлений, структура источников доходов не претерпела существенных изменений. Доля автономных доходов, зависящих от выборов и решений самоуправлений, до сих пор остается низкой.

В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что и в сравнении с другими государствами автономия доходов самоуправлений Эстонии весьма низкая. Если в 2023 году автономные доходы самоуправлений Эстонии, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12% от общего дохода самоуправлений, то в Европейском союзе в среднем этот показатель доходит до 43%. Хуже того, доля автономных доходов в самоуправлениях Эстонии с годами даже сократилась: доходы уменьшились в среднем с 14% до 12. Кроме того, доля автономных доходов сильно варьирует между самоуправлениями: от 5% до 39%, при этом в трех четвертях самоуправлений этот показатель остается на уровне ниже 14%.

  • Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики.
  • Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
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Ключевые слова

Эстония
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