После административной реформы 2017 года разница в доходах так называемых богатых и бедных самоуправлений уменьшилась, а доход на душу населения значительно вырос. Однако, как отмечает Центр мониторинга развития в своем отчете, на сегодня разница в доходах самоуправлений снова увеличивается.
Разница в доходах самоуправлений поначалу сократилась, но теперь снова растет
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо подтвердил, что административная реформа сравняла доходы самоуправлений на душу населения, предоставив тем самым помощь отстающим. "В результате административной реформы разница в доходах самоуправлений сократилась наполовину, но за последние годы она вновь начала расти. С учетом нынешних трендов, у более бедных самоуправлений уйдет до 10 лет на сокращение отставания", - рассказал Массо, признав, что большая разница в доходах ограничивает способность многих городов и волостей Эстонии предоставлять общественные услуги.
В результате административной реформы разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами сократилась вдвое. Например, если в 2016 году разница в доходах на душу населения между самыми богатыми и самыми бедными самоуправлениями была пятикратной, то к 2021 году она сократилась до 2,5 раза. На сегодня разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами вновь резко возросла - до 4,6 раза.
"Такое расхождение может быть связано с окончанием субсидирования слияний самоуправлений, а также с региональными различиями в экономическом развитии, которые приносят больше доходов от подоходного налога, особенно в экономически более активных регионах", - прокомментировал Массо.
Львиная доля доходов самоуправлений сегодня поступает от регулируемого государством подоходного налога с физических лиц, меньшая доля - от государственных субсидий, местных налогов и доходов от продаж. Центр мониторинга развития подчеркивает: хотя целью являлось внесение разнообразия в доходы самоуправлений, структура источников доходов не претерпела существенных изменений. Доля автономных доходов, зависящих от выборов и решений самоуправлений, до сих пор остается низкой.
В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что и в сравнении с другими государствами автономия доходов самоуправлений Эстонии весьма низкая. Если в 2023 году автономные доходы самоуправлений Эстонии, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12% от общего дохода самоуправлений, то в Европейском союзе в среднем этот показатель доходит до 43%. Хуже того, доля автономных доходов в самоуправлениях Эстонии с годами даже сократилась: доходы уменьшились в среднем с 14% до 12. Кроме того, доля автономных доходов сильно варьирует между самоуправлениями: от 5% до 39%, при этом в трех четвертях самоуправлений этот показатель остается на уровне ниже 14%.
- Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики.
- Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.