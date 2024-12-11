Разница в доходах самоуправлений поначалу сократилась, но теперь снова растет

В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что и в сравнении с другими государствами автономия доходов самоуправлений Эстонии весьма низкая. Если в 2023 году автономные доходы самоуправлений Эстонии, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12% от общего дохода самоуправлений, то в Европейском союзе в среднем этот показатель доходит до 43%. Хуже того, доля автономных доходов в самоуправлениях Эстонии с годами даже сократилась: доходы уменьшились в среднем с 14% до 12. Кроме того, доля автономных доходов сильно варьирует между самоуправлениями: от 5% до 39%, при этом в трех четвертях самоуправлений этот показатель остается на уровне ниже 14%.