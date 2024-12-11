Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что на ряде пограничных водоемов уже встал тонкий лед, но выходить на него официально запрещается.
На пограничных водоемах появился лед, но выходить на него запрещено
В связи с образованием пока что тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.
Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств, уточнила Лыунаская префектура.
С картой текущих ледовых условий на Чудском озере можно знакомиться ЗДЕСЬ.