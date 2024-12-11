Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

На пограничных водоемах появился лед, но выходить на него запрещено

Copy
Чудское озеро зимой. Иллюстративная фотография.
Чудское озеро зимой. Иллюстративная фотография. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны сообщила, что на ряде пограничных водоемов уже встал тонкий лед, но выходить на него официально запрещается.

В связи с образованием пока что тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.

Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств, уточнила Лыунаская префектура.

С картой текущих ледовых условий на Чудском озере можно знакомиться ЗДЕСЬ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх