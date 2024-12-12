Алутагузеский национальный парк приглашает окунуться в атмосферу Рождества

Подвесные рождественские украшения сделают из бумажных питьевых соломок, ведь достать солому или тростник, из чего традиционно изготавливают эти украшения, крайне сложно.

- Из соломок получается очень красиво, - Ауне Фершель, хозяйка центра посещений, уже сделала несколько работ и готова научить этому других.

Из бумаги к тому же можно смастерить рождественские звезды и ангелочков. Бумага и картон, предусмотренные для этих целей, являются материалом, пригодным для вторичной переработки.

В комнате рождественских предсказаний каждый может найти предсказание (погоды) на Новый год. Эти наблюдения стариков, в основном относящиеся к региону Алутагузе, Фершель почерпнула из книг фольклориста Малл Хийемяэ, уроженки Оонурме.

Во дворе центра посещений настроение создадут светящиеся гномы и двухметровые акриловые таблички с подсветкой и надписями. Можно будет поучаствовать в рождественских играх, у костра хлебнуть горячего чайку и похрустеть пипаркооками.

В оба дня обязательно стоит побывать в Каукси в 15.00, потому что именно в это время начнется импровизационное представление Ийзакуского музея.

Директор музея Мари Раап сказала, что они фактически не ставят спектакль сами, а предлагают поставить его гостям центра.

- Тема, конечно же, лес, природа и дикие животные. Но как воплотится эта идея, зависит от того, кто присутствует в данный момент и как они подходят к ролевым играм, - говорит Раап, предлагая подготовить несколько вариантов.

Центр посещений Алутагузеского национального парка предложит деятельность и в последние выходные декабря, но без мастерских и постановки. В оба выходных посетителей ждут с 13.00 до 17.00.

Особая подсветка во дворе центра посещений будет до 14 января. До этого же времени рождественские огни будут освещать и ийзакускую смотровую вышку.