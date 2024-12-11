Молодежное собрание Кохтла-Ярве получило признание

Деятельность Молодежного собрания Кохтла-Ярве началась с нуля, так как в городе прежде не было официальной представительской молодежной организации. По словам председателя собрания Марио Польшина, главная задача, которую они перед собой поставили, - доказать, что голос молодых имеет значение.

Год становления был непростым, но объединившиеся энтузиасты реализовали ряд мероприятий и проектов: был создан Фонд инициатив молодежи совместно с Кохтла-Ярвеским городским управлением, поддержавшим реализацию идей молодых. Провели региональный молодежный семинар и конференцию, где обсуждались темы искусственного интеллекта, образования и местные возможности. Организовали и провели спортивные турниры, хэллоуинскую дискотеку и вечер арт-терапии.

Члены Молодежного совета Кохтла-Ярве представляли город на различных международных мероприятиях в Германии, Литве и Венгрии. Поездки вдохновили на создание новых идей, включая давно ожидаемый проект создания молодежного центра в Ярвеской части города.

В сотрудничестве с другими молодежными советами Ида-Вирумаа кохтлаярвесцы планируют организовать в 2025 году Ида-Вируский фестиваль мнений, направленный на демонстрацию вклада молодежи в изменение общества. В планах на ближайшее будущее также наладить сотрудничество между ученическими советами основных школ, улучшить коммуникацию в Союзе молодежных собраний Ида-Вирумаа. Организовать больше увлекательных мероприятий для местной молодежи.