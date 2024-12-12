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Влияние целлюлозного завода на реку Пуртсе тревожит больше всего

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Жители деревни Аа относятся к строительству завода вполне спокойно, но им хотелось бы увидеть картину или хотя бы схему того, как будет выглядеть завод.
Жители деревни Аа относятся к строительству завода вполне спокойно, но им хотелось бы увидеть картину или хотя бы схему того, как будет выглядеть завод. Фото: Irina Bojenko

Необходимую для завода воду будут брать из водосбора реки Пуртсе, а потом в виде сточной воды направлять в море. Это заставляет тревожиться как трудившихся на благо реки защитников природы, так и владельца Силлаоруской гидроэлектростанции.

Анализируя влияние целлюлозного завода на окружающую среду, недостаточно проанализировали, как уменьшение объема потоков реки Пуртсе отразится на состоянии экосистемы, сказал проектный руководитель Эстонского центра природоохраны и эксперт Агентства окружающей среды по рыбной фауне Март Тальфельдт, что обеспечения лишь минимального объема потока недостаточно.

Станет ли в реке меньше воды?

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