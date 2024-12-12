Необходимую для завода воду будут брать из водосбора реки Пуртсе, а потом в виде сточной воды направлять в море. Это заставляет тревожиться как трудившихся на благо реки защитников природы, так и владельца Силлаоруской гидроэлектростанции.
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Влияние целлюлозного завода на реку Пуртсе тревожит больше всего
Анализируя влияние целлюлозного завода на окружающую среду, недостаточно проанализировали, как уменьшение объема потоков реки Пуртсе отразится на состоянии экосистемы, сказал проектный руководитель Эстонского центра природоохраны и эксперт Агентства окружающей среды по рыбной фауне Март Тальфельдт, что обеспечения лишь минимального объема потока недостаточно.