Влияние целлюлозного завода на реку Пуртсе тревожит больше всего

Жители деревни Аа относятся к строительству завода вполне спокойно, но им хотелось бы увидеть картину или хотя бы схему того, как будет выглядеть завод.

Необходимую для завода воду будут брать из водосбора реки Пуртсе, а потом в виде сточной воды направлять в море. Это заставляет тревожиться как трудившихся на благо реки защитников природы, так и владельца Силлаоруской гидроэлектростанции.