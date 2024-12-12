ПЕРЕДОВИЦА Создание крупного лесохимического производства - процесс долгий

В то же время предприятие обратилось к Люганузескому волостному управлению с просьбой инициировать спецпланировку. Прогноз тогда был оптимистичный: новый завод заработает в 2026 году. Сейчас стало ясно, что так быстро этот завод построен не будет.

С одной стороны, причина кроется в сроках, вытекающих из законодательства о планировании, которые в Эстонии длиннее, чем, например, в расположенной за заливом Финляндии, где лесохимия является одной из важнейших отраслей промышленности. С другой - инвестиционное решение задерживается из-за геополитической неопределенности, которая делает кредиты более дорогими, а также нестабильности эстонского законодательства относительно крупной промышленности. Трудно сделать инвестицию в миллиард евро, если нет уверенности в возможностях использования сырья и относительно экологических требований.

В то же время более длительный период предоставил возможность тщательнее рассмотреть все возможные негативные побочные для окружающей среды эффекты и искать решения по их снижению.

Однако в социально-экономических интересах Ида-Вирумаа - как можно скорее завершить строительство этого крупного лесохимического производства. Размер этих инвестиций, количество задействованных рабочих мест, ожидаемые налоговые поступления сопоставимы по величине со всеми промышленными проектами, запланированными при поддержке фонда справедливого перехода.

Кроме того, такой завод создаст возможность повысить ценность эстонской древесины, увеличить экспорт и поможет процветанию всего государства.