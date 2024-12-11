Рийгикогу одобрил государственный бюджет Эстонии на 2025 год, в котором доходы запланированы в размере 17,7 миллиарда евро, а расходы - 18,2 миллиарда, как передает новостной портал Rus.ERR.
Принят государственный бюджет на следующий год
По сравнению с бюджетом на текущий год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, то есть на 5,8%, а расходы - на 0,7 миллиарда евро, то есть на 3,9 %.
Расходы на оборону составят 3,3% от ВВП.
Предусмотрены инвестиции в оборонную промышленность, сферу инфотехнологий, трассу "Rail Baltic", строительство дорог, поддержку реновации зданий и использования зеленой энергии.
В качестве целей госбюджета правительство обозначило обеспечение безопасности населения и государства, приведение в порядок финансового положения страны и обеспечение устойчивого экономического роста.