Нарвитяне переносят ковид легко и без госпитализации

Из Нарвской больницы сообщили, что с начала ноября было госпитализировано только четыре человека с COVID-19, и это свидетельствует, по мнению врача инфекционного контроля Екатерины Нешпановой, что большинство заболевших переносят болезнь в легкой форме, не нуждаясь в госпитализации. Однако это не означает, как подчеркивает Gazeta.ee, что не надо принимать меры по защите здоровья, а прививка остается самым эффективным способом защиты от тяжелых форм заболевания.​