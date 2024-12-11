В Нарвской больнице за последние три недели не было ни одного госпитализированного пациента с заболеванием COVID-19, как пишет сайт Gazeta.ee.
Нарвитяне переносят ковид легко и без госпитализации
Из Нарвской больницы сообщили, что с начала ноября было госпитализировано только четыре человека с COVID-19, и это свидетельствует, по мнению врача инфекционного контроля Екатерины Нешпановой, что большинство заболевших переносят болезнь в легкой форме, не нуждаясь в госпитализации. Однако это не означает, как подчеркивает Gazeta.ee, что не надо принимать меры по защите здоровья, а прививка остается самым эффективным способом защиты от тяжелых форм заболевания.
- Многие по-прежнему сомневаются в необходимости вакцинации, опасаясь побочных эффектов, - говорит Нешпанова. - Важно понимать, что побочные реакции после прививки - это обычно легкие симптомы, такие как боль в месте инъекции или легкая боль в мышцах и суставах, которые быстро проходят и не представляют угрозы для здоровья.