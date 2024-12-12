Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью заведено в отношении молодого мужчины, напавшего на своих родителей и ранившего их.
Молодой мужчина в Кохтла-Ярве поранил отца и мать
Как сообщили в Идаской префектуре, в ночь на 11 декабря полиция получила вызов из Кохтла-Ярве, где 21-летний парень напал на своих мать и отца. Нападавший при этом орудовал неким острым предметом.
Прибывшие на место полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства.
Пострадавших женщину и мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, как уточнили в полиции.