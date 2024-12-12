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Молодой мужчина в Кохтла-Ярве поранил отца и мать

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Человек с ножом. Иллюстративное фото.
Человек с ножом. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью заведено в отношении молодого мужчины, напавшего на своих родителей и ранившего их.​

Как сообщили в Идаской префектуре, в ночь на 11 декабря полиция получила вызов из Кохтла-Ярве, где 21-летний парень напал на своих мать и отца. Нападавший при этом орудовал неким острым предметом.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства.

Пострадавших женщину и мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, как уточнили в полиции.

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Ключевые слова

Кохтла-Ярве
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