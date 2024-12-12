Повторная проверка датчиков дыма и угарного газа, проведенная в декабре в Силламяэ и Нарве, показала, что ситуация улучшилась по сравнению с сентябрем. И все же, как зафиксировал Спасательный департамент, в каждой третьей проверенной квартире исправного датчика дыма не было.
РЕЙДЫ ПО ДОМАМ ⟩ Ситуация с дымовыми датчиками в Силламяэ и Нарве немного улучшилась
Проверки проходили в двух городах с 2 по 6 декабря вечерами. В Нарве было проверено 407 квартир, из которых 55 не имели датчиков дыма, а в 103 квартирах датчики были неисправны. Таким образом, проблемы с датчиками были в 38% проверенных жилищ. Было выписано 15 штрафов.
В Силламяэ проверили 256 квартир. В 16 квартирах не было датчика дыма, а в 54 квартирах датчики были неисправны, что составляет 27% от общего числа проверенных квартир. В этом городе выписали три штрафа.
- Результаты проверки, проведенной в конце сентября в Силламяэ и Нарве, огорчили нас, так как почти в половине проверенных домов не было датчиков или они не работали. Через пару месяцев ситуация улучшилась. Мы рады, что наши сообщения о пожарной безопасности были замечены, нас ждали, и в некоторых домах недавно были приобретены датчики, – отметил руководитель Идаскаго спасательного центра Янар Кярнер. - Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем людям проверить наличие и работоспособность датчиков дыма и угарного газа в своих домах и у близких перед праздниками. Это лучший рождественский подарок, который может спасти жизнь, - добавил руководитель центра.
- Мы постучали в двери 1512 квартир, но безопасность не была проверена в 849 квартирах. Обычно двери не открывались, потому что в квартире никто не жил или люди были на работе. Были случаи, когда дети оставались дома без родителей и не хотели открывать дверь, а также случаи, когда пожилые люди не решались открыть дверь. Там, где людей не было дома, мы оставили уведомление о датчике дыма на дверной ручке, - рассказала консультант бюро безопасности Идаского спасательного центра Герли Паюла.
В домах без датчиков дыма в основном проживали пожилые и нуждающиеся в помощи люди. В этих случаях инспекторы штрафов не выписывали. Во многих случаях инспекторы и спасатели помогали установить батарейку в датчик дыма или пообещали помочь установить и проверить датчик в ближайшее время. Планируется еще провести консультации в 103 домах.
Кроме того, проверяющие заметили, что многие датчики были установлены не на потолке, а на стенах. При установке датчиков следует соблюдать инструкцию производителя, и обычно датчик должен быть установлен на потолке.
Вдобавок, у многих датчиков срок службы уже истек. "Срок службы датчика составляет 3-10 лет, после чего его работоспособность снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, не нужно ли его заменить", - добавила Паюла.
Она также отметила, что в некоторых случаях жильцам было предложено выбрать, купить ли датчик дыма в магазине или получить штраф в упрощенном порядке. "Во всех таких случаях жители квартир быстро отправлялись в магазин. Мы проверили, что датчик исправен и установлен в комнате", - похвалила Паюла.
В некоторых проверенных многоквартирных домах были установлены газовые приборы, и там вдобавок проверялась наличие и работоспособность датчиков угарного газа. В домах, где были обязательные датчики угарного газа, в 68% квартир они были установлены.
- Мы можем сказать, что осведомленность людей о необходимости датчиков угарного газа и их отличиях от датчиков дыма низкая. Многие думали, что если есть датчик угарного газа, то датчик дыма не нужен. Во многих квартирах с газовыми котлами датчик газа вообще отсутствовал. Мы обратимся к квартирным товариществам с просьбой проверить наличие датчиков в своих домах, - отметила Герли Паюла.
Памятка о датчиках дыма и угарного газа
- В каждом доме должен быть хотя бы один работающий датчик дыма.
- Рекомендуется установить датчик дыма на каждом этаже или даже в каждой комнате.
- Датчик угарного газа должен быть в каждом доме с системой отопления на твердом топливе (камин, печь, плита, котел).
- Проверяйте работу датчиков раз в месяц. Для проверки нажмите кнопку теста, после чего должен раздаваться сигнал тревоги. Если необходимо, сразу замените батарейку и установите устройство обратно. Тестирование важно для обеспечения безошибочной и постоянной работоспособности устройства.
- Обратите внимание на срок службы датчиков - в зависимости от производителя и модели он составляет от 3 до 10 лет, после чего работоспособность устройства снижается или исчезает. Поэтому все, кто установил датчик дыма в своем доме несколько лет назад, должны проверить, не пора ли датчик заменить.