РЕЙДЫ ПО ДОМАМ Ситуация с дымовыми датчиками в Силламяэ и Нарве немного улучшилась

Проверки проходили в двух городах с 2 по 6 декабря вечерами. В Нарве было проверено 407 квартир, из которых 55 не имели датчиков дыма, а в 103 квартирах датчики были неисправны. Таким образом, проблемы с датчиками были в 38% проверенных жилищ. Было выписано 15 штрафов.

В Силламяэ проверили 256 квартир. В 16 квартирах не было датчика дыма, а в 54 квартирах датчики были неисправны, что составляет 27% от общего числа проверенных квартир. В этом городе выписали три штрафа.

- Результаты проверки, проведенной в конце сентября в Силламяэ и Нарве, огорчили нас, так как почти в половине проверенных домов не было датчиков или они не работали. Через пару месяцев ситуация улучшилась. Мы рады, что наши сообщения о пожарной безопасности были замечены, нас ждали, и в некоторых домах недавно были приобретены датчики, – отметил руководитель Идаскаго спасательного центра Янар Кярнер. - Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем людям проверить наличие и работоспособность датчиков дыма и угарного газа в своих домах и у близких перед праздниками. Это лучший рождественский подарок, который может спасти жизнь, - добавил руководитель центра.