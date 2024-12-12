Компания, проводившая в прошлом году работы по замене вентиляционного оборудования в бассейне Силламяэского спорткомплекса "Калев", до сих пор не завершила их полностью, пишет новостной портал Rus.ERR.
В Силламяэском бассейне сохраняются проблемы с вентиляцией
- Вентиляционная установка до сих пор не подключена к системе пожарной сигнализации, что является важным требованием безопасности, из системы течет вода, что может привести к дополнительным повреждениям и поломке оборудования, а температура воды в бассейне не поднимается до предусмотренных 29°C, оставаясь на уровне всего 26°C. Это влияет на комфорт пользователей бассейна и соответствие нормативным требованиям, - перечислил основные проблемы директор спортивного комплекса "Калев" Антон Диев, слова которого приводит Rus.ERR.
Председатель совета спорткомплекса "Калев" и зампред Силламяэского горсобрания Дмитрий Летт подтвердил, что совет порекомендовал горуправе решить проблему как можно скорее. "В то же время занятия в бассейне отменятся не будут", - сказал Летт.