В Силламяэском бассейне сохраняются проблемы с вентиляцией

- Вентиляционная установка до сих пор не подключена к системе пожарной сигнализации, что является важным требованием безопасности, из системы течет вода, что может привести к дополнительным повреждениям и поломке оборудования, а температура воды в бассейне не поднимается до предусмотренных 29°C, оставаясь на уровне всего 26°C. Это влияет на комфорт пользователей бассейна и соответствие нормативным требованиям, - перечислил основные проблемы директор спортивного комплекса "Калев" Антон​ Диев, слова которого приводит Rus.ERR.​