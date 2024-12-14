НАША ЕВРОПА Индрек Таранд увлекательно рассказал о том, как ЕС влияет на нашу повседневную жизнь

Участники встречи обсудили различные важные темы, связанные с видами Евросоюза на будущее и с ролью Эстонии в этом союзе. Индрек Таранд приводил примеры того, как Евросоюз влияет на нашу повседневную жизнь, а также отвечал на вопросы слушателей.

- Хотя мероприятие поначалу задумывалось для людей постарше, интерес оказался настолько велик, что к нам присоединились слушатели разного возраста. Это свидетельствует о важности темы и желании людей быть вовлеченными в европейские процессы, - сказала руководитель нарвского инфоцентра "Europe Direct" Татьяна Заморская. Она посоветовала следить за календарем мероприятий нарвского "Europe Direct", ведь тут предстоит еще много интересных встреч и бесед.