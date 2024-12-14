НАША ЕВРОПА Молодые люди научились использовать международные возможности в своих интересах

4 декабря в центре неформального обучения "Vita Tiim" в Нарве прошло вдохновляющее мероприятие, посвященное возможностям, которые Европейский союз предоставляет молодежи. Участниками стали гимназисты, которые в дружелюбной и поддерживающей атмосфере получили новые знания и вдохновение.

Гостьей мероприятия была главный эксперт Департамента образования и молодежи Елизавета Черемисина, которая провела увлекательную интерактивную дискуссию. Молодежь имела возможность обсудить различные случаи и предрассудки, связанные с Европейским союзом, а также углубить свое понимание международных вопросов.

Сотрудница НКО "VitaTiim" Любовь Терукова представила деятельность "Eurodesk" и рассказала о практических способах, как молодежь может использовать возможности, предоставляемые Европейским союзом, для своего личного и профессионального развития.

Также на мероприятии присутствовал волонтер из Италии, который поделился своим опытом и вдохновил участников своей историей. Мероприятие подарило молодым людям новые знания, практические советы и мотивацию использовать международные возможности для своего роста.