НАША ЕВРОПА Нарвский завод магнитов выбран лучшим в использовании европейских денег

Знаковым событием является то, что строящийся в Нарвском промышленном парке завод магнитов получил первое выделенное пособие из фонда, предназначенного для развития предпринимательства и улучшения жизненной среды в Ида-Вирумаа.

Строительство завода началось в прошлом году, и из строительных работ первого этапа выполнено более 80%, сказала руководитель завода "NPM Narva" по персоналу и связям с общественностью Ольга Зайцева. "Мы создали очень сильную команду, в которую входят люди со всего мира. Наши инженеры и операторы учились в Азии, и мы можем с гордостью сказать, что члены нашей команды обладают уникальными для Эстонии знаниями и навыками".

Завод магнитов скоро будет готов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Постоянные магниты используются, например, при все более растущем производстве электромобилей и ветрогенераторов. "Мы будем производить содержащие редкоземельные металлы постоянные магниты поначалу в таком объеме, чтобы этого хватило примерно на полтора миллиона электромобилей", - сказала Ольга Зайцева.

По ее словам, завод окажет также значительное влияние на развитие нарвского региона.