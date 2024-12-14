"NPM Narva" при поддержке фонда справедливого перехода завершает строительстве завода постоянных магнитов и скоро начнет производство.
НАША ЕВРОПА ⟩ Нарвский завод магнитов выбран лучшим в использовании европейских денег
Конкурс среди предприятий и гражданских объединений Ида-Вирумаа организует Ида-Вируский центр предпринимательства в сотрудничестве с партнерами, в число которых входят также Йыхвиский и Нарвский инфоцентры "Europe Direct". В категории "Использование европейских денег" награждают ида-вируские предприятия и гражданские объединения, которые вносят свой вклад в развитие общины и результативно используют денежную поддержку Евросоюза.
- Когда смотрю вокруг, то большинство инвестиционных проектов, улучшающих нашу жизнь, по сути, осуществлены на европейские деньги или при их поддержке. Поэтому важно отмечать тех людей и организации, которые достигают результатов в этой области, - прокомментировал руководитель Йыхвиского представительства торгово-промышленной палаты Эстонии и Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв.
Наряду с "NPM Narva" номинантами в категории "Лучшее использование европейских денег" были НКО "Tuletorn" и ЦУ "Aidu Veespordikeskus". "Будучи в составе жюри, могу сказать, что выбрать победителя было непросто. Поэтому мы пошли самым простым путем и исходили из размера инвестиции, количества создаваемых рабочих мест и того, чтобы инвестиция была направлена на достижение целей зеленого поворота", - сказал Маргус Илмъярв на проходившей 5 декабря в зимнем саду мызы Сака церемонии награждения.
Первый получатель поддержки фонда справедливого перехода
Стоимость первого этапа создания завода постоянных магнитов составила около 100 миллионов евро, и более 18 миллионов евро поступят из фонда справедливого перехода Евросоюза, отметил ведущий церемонии награждения Райво Васну, который, как бывший член правления "NPM Silmet", стоял у истоков как ходатайства о пособии, так и начала строительных работ.
Знаковым событием является то, что строящийся в Нарвском промышленном парке завод магнитов получил первое выделенное пособие из фонда, предназначенного для развития предпринимательства и улучшения жизненной среды в Ида-Вирумаа.
Строительство завода началось в прошлом году, и из строительных работ первого этапа выполнено более 80%, сказала руководитель завода "NPM Narva" по персоналу и связям с общественностью Ольга Зайцева. "Мы создали очень сильную команду, в которую входят люди со всего мира. Наши инженеры и операторы учились в Азии, и мы можем с гордостью сказать, что члены нашей команды обладают уникальными для Эстонии знаниями и навыками".
Постоянные магниты используются, например, при все более растущем производстве электромобилей и ветрогенераторов. "Мы будем производить содержащие редкоземельные металлы постоянные магниты поначалу в таком объеме, чтобы этого хватило примерно на полтора миллиона электромобилей", - сказала Ольга Зайцева.
По ее словам, завод окажет также значительное влияние на развитие нарвского региона.
- В первую очередь - новые рабочие места: с начала года мы создали уже более 80 рабочих мест (с ростом производства число работников завода должно превысить в будущем 300 человек. - Ред.). В нашей команде работу найдут также люди из сланцевого сектора. Во-вторых, наше предприятие привлекает в регион другие новые предприятия, которые уже начинают или расширяют свою деятельность. Мы расширяем также сотрудничество с учреждениями образования Эстонии, - перечислила Ольга Зайцева.
Промышленное наследие - в распоряжение спорта и туризма
На церемонии награждения поздравили также номинантов в категории "Использование европейских денег в Ида-Вирумаа - 2024" - целевое учреждение "Aidu Veespordikeskus" и некоммерческое объединение "Tuletorn".
Что делать, когда добыча сланца на разрезе закончится? Люди в районе Айду не растерялись и нашли, что лучшим решением станет создание на территории старого разреза гребного канала и центра водного спорта, имеющих международное значение. Для создания центра целевое учреждение использовало различные пособия Евросоюза.
По словам руководителя ЦУ "Aidu Veespordikeskus" по развитию Райнера Ораса, в Айду созданы условия, которые позволяют спортсменам-гребцам проводить соревнования, спортивные лагеря и в будущем, вероятно, также международные соревнования. "Кроме того, мы создаем приятное для туристов место, где имеются разные возможности для водного спорта: сапбординг, каноэ и вейк-парк".
НКО "Tuletorn" своей деятельностью освещает общинную жизнь северного побережья Чудского озера и сохраняет тамошнее наследие. Действующее пятнадцать лет НКО объединяет жителей деревень Леммаку и Раннапунгерья. "За прошедшие годы состоялось семь популярных выставок, знакомящих с наследием Вирумаа, а также три дня наследия", - сказала руководитель НКО Пилле Пыльд.
Последнее крупное начинание свело молодежь и археологию, на этот проект гражданское объединение получило пособие от фонда справедливого перехода. Работы молодежного конкурса рисунка "Я - археолог" были вывешены на 14 автобусных остановках Алутагузеской волости, благодаря чему образовалась уличная галерея длиной 45 километров.
Издание Нарвского инфоцентра Europe Direct