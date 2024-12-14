В Нарвской ратуше 2 декабря знакомили с туром ходатайств малых проектов региональных инициатив фонда справедливого перехода и рассказывали о прежних успехах, например, о Фестивале реки Нарова, проходившем летом в портах двух соседних городов.
НАША ЕВРОПА ⟩ Фонд справедливого перехода помогает устраивать объединяющие общины мероприятия
Проектный координатор Государственного центра опорных услуг Марина Булатская сказала, что до сих пор в тур ходатайств малых проектов региональных инициатив было подано 145 ходатайств, из которых пособие получили 77. Из предусмотренных на малые проекты 2,6 миллиона евро использовано около 680000 евро, и ходатайства можно подавать до конца 2028 года.
Марина Булатская рассказала также о типичных ошибках при подаче ходатайств о пособии. Например, если мероприятие, образно говоря, состоится уже завтра, то поздно подавать ходатайство, это нужно делать за два-три месяца до мероприятия. Важно также продумать роль партнеров и составить компетентную команду.
Однако прежде всего надо учитывать, чтобы проект соответствовал целям поддержки региональных инициатив. С тем чтобы улучшить сплоченность населения Ида-Вирумаа и его способность справляться в контексте перехода на климатически нейтральную экономику, предоставив через поддержку гражданских инициатив возможность осмысления переходного процесса и формирования его позитивного значения, а также участия в нем.
Поддерживают в том числе направленную на молодежь и инициированную молодежью деятельность, развитие социального предпринимательства, а также деятельность, которая укрепляет общины. Более точную информацию как на эстонском, так и на русском языке можно найти на странице Государственного центра опорных услуг.
День рыбака обрел новое дыхание
Участников инфодня вдохновили истории успеха малых проектов. Руководитель Нарва-Йыэсууского центра интересов Наталья Мячина рассказала о местных проектах, которые уже состоялись при поддержке пособий.
Одним из крупных летних мероприятий стал двухдневный Фестиваль реки Нарова, начавшийся 13 июля в Нарвском порту и продолжившийся на следующий день в порту Нарва-Йыэсуу. В рамках фестиваля проходили мастер-классы, знакомившие с историей рыболовства и видами рыб, можно было также прокатиться на яхтах и лодках, продегустировать уху. В мероприятие нового формата вошли также традиционная ярмарка Дня рыбака и танцы на набережной.
- С помощью фестиваля мы хотели создать в Нарве и Нарва-Йыэсуу место, где местные деятели, связанные с рыболовством и рекой, смогли бы предлагать свои услуги и продукцию как местным жителям, так и гостям Ида-Вирумаа, - пояснила Наталья Мячина.
В первую очередь от этого выиграли местные предприниматели: заведения общепита, мастера рукоделия, суда, музей, а также предприятия размещения, ведь двухдневное мероприятие создало предпосылки для ночлега в районе Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Наряду с экономическим влиянием фестиваль оказал социальное воздействие, ведь он позволил привлечь к происходящему различные целевые группы, объединить общины и сделать жизненную среду более привлекательной.
Бюджет фестиваля составил около 12500 евро, из которых 80% пришли в виде пособия.
Больше возможностей детям маленького поселка
Вторым успехом стал проект "Футбол для детей Синимяэ". По словам Натальи Мячиной, в маленьком поселке возможности занятия спортом и проведения досуга ограничены. С помощью проекта удалось разнообразить занятия детей в Синимяэ, развить спорт и повысить конкурентоспособность тамошней молодежи при дальнейшем обучении и планировании своей карьеры. Этот проект тоже объединил общину и повысил качество жизни населения поселка.
Благодаря проекту ребята из футбольного кружка смогли поучаствовать в турнире, проходившем в Финляндии в Иматре, а также посетить Эстонский музей спорта и Олимпийских игр в Тарту. Состоялся также семейный день, на котором футболисты "Narva Trans" провели мастер-класс, вдохновив молодежь на дальнейшие занятия спортом. Бюджет проекта равнялся 6200 евро, из которых пособие составило 90%.
По словам Натальи Мячиной, город являлся также партнером нескольких проектов - например, Дней банной культуры и Фестиваля джаза. Оба мероприятия собирали много народа и увеличили привлекательность региона.
Издание Нарвского инфоцентра Europe Direct