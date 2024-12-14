НАША ЕВРОПА Фонд справедливого перехода помогает устраивать объединяющие общины мероприятия

Одним из крупных летних мероприятий стал двухдневный Фестиваль реки Нарова, начавшийся 13 июля в Нарвском порту и продолжившийся на следующий день в порту Нарва-Йыэсуу. В рамках фестиваля проходили мастер-классы, знакомившие с историей рыболовства и видами рыб, можно было также прокатиться на яхтах и лодках, продегустировать уху. В мероприятие нового формата вошли также традиционная ярмарка Дня рыбака и танцы на набережной.

- С помощью фестиваля мы хотели создать в Нарве и Нарва-Йыэсуу место, где местные деятели, связанные с рыболовством и рекой, смогли бы предлагать свои услуги и продукцию как местным жителям, так и гостям Ида-Вирумаа, - пояснила Наталья Мячина.

В первую очередь от этого выиграли местные предприниматели: заведения общепита, мастера рукоделия, суда, музей, а также предприятия размещения, ведь двухдневное мероприятие создало предпосылки для ночлега в районе Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Наряду с экономическим влиянием фестиваль оказал социальное воздействие, ведь он позволил привлечь к происходящему различные целевые группы, объединить общины и сделать жизненную среду более привлекательной.

Бюджет фестиваля составил около 12500 евро, из которых 80% пришли в виде пособия.

Больше возможностей детям маленького поселка

Вторым успехом стал проект "Футбол для детей Синимяэ". По словам Натальи Мячиной, в маленьком поселке возможности занятия спортом и проведения досуга ограничены. С помощью проекта удалось разнообразить занятия детей в Синимяэ, развить спорт и повысить конкурентоспособность тамошней молодежи при дальнейшем обучении и планировании своей карьеры. Этот проект тоже объединил общину и повысил качество жизни населения поселка.

Благодаря проекту ребята из футбольного кружка смогли поучаствовать в турнире, проходившем в Финляндии в Иматре, а также посетить Эстонский музей спорта и Олимпийских игр в Тарту. Состоялся также семейный день, на котором футболисты "Narva Trans" провели мастер-класс, вдохновив молодежь на дальнейшие занятия спортом. Бюджет проекта равнялся 6200 евро, из которых пособие составило 90%.

По словам Натальи Мячиной, город являлся также партнером нескольких проектов - например, Дней банной культуры и Фестиваля джаза. Оба мероприятия собирали много народа и увеличили привлекательность региона.

Издание Нарвского инфоцентра Europe Direct