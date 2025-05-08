Чт, 8.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Эстонии проведут масштабную проверку систем экстроенного оповещения об угрозах

Сирена. Иллюстративное фото.
Сирена. Иллюстративное фото. Фото: Pexels

В среду, 14 мая, в 15:00 на всей территории Эстонии будет запущена комплексная система оповещения об угрозах.

При объявлении общенациональной угрозы люди получат тестовое сообщение по нескольким каналам: в мобильных приложениях "Будь готов!" и "Eesti äpp", в виде SMS-уведомления на мобильные телефоны, в виде текстовой полосы на телеканалах Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) ETV и ETV+, на сайте err.ee и в мобильном приложении "ERR Uudised".

Кроме того, в 22 населенных пунктах Эстонии зазвучат сирены.

Масштабную проверку систем оповещения проведут впервые, в рамках учений Сил обороны Эстонии Siil.

Силы обороны и Спасательный департамент подчеркивают, что при этом не моделируется реальная ситуация и никакой реальной опасности для людей нет.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх