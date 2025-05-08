В Эстонии проведут масштабную проверку систем экстроенного оповещения об угрозах

В среду, 14 мая, в 15:00 на всей территории Эстонии будет запущена комплексная система оповещения об угрозах.
При объявлении общенациональной угрозы люди получат тестовое сообщение по нескольким каналам: в мобильных приложениях "Будь готов!" и "Eesti äpp", в виде SMS-уведомления на мобильные телефоны, в виде текстовой полосы на телеканалах Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) ETV и ETV+, на сайте err.ee и в мобильном приложении "ERR Uudised".
Кроме того, в 22 населенных пунктах Эстонии зазвучат сирены.
Масштабную проверку систем оповещения проведут впервые, в рамках учений Сил обороны Эстонии Siil.
Силы обороны и Спасательный департамент подчеркивают, что при этом не моделируется реальная ситуация и никакой реальной опасности для людей нет.