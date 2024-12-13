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За сутки полиция несколько раз выезжала на вызовы о насилии в Нарве

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Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний мужчина ударил женщину во время конфликта в многоквартирном доме в Нарве.

Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

12 декабря в полицию сообщили, что на улице Ваксали в Нарве 36-летний мужчина напал на 43-летнего мужчину, который получил ранения. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

12 декабря неизвестная напала на 43-летнюю женщину на заправке по улице Кренхольми в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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