Вечером 12 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 41-летний мужчина ударил женщину во время конфликта в многоквартирном доме в Нарве.
За сутки полиция несколько раз выезжала на вызовы о насилии в Нарве
Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.
12 декабря в полицию сообщили, что на улице Ваксали в Нарве 36-летний мужчина напал на 43-летнего мужчину, который получил ранения. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.
12 декабря неизвестная напала на 43-летнюю женщину на заправке по улице Кренхольми в Нарве. Точные обстоятельства происшествия полиция разъяснит в рамках уголовного производства.