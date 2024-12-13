Сб, 14.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве требуют сократить количество депутатов

Copy
На заседание Нарвского горсобрания в субботу не пришло около трети депутатов.
На заседание Нарвского горсобрания в субботу не пришло около трети депутатов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Баллотировавшиеся на прошлых муниципальных выборах нарвитяне Александр Андреев и Александр Пахомов организовали на портале Rahvaalgatus сбор подписей под петиции, призывающей Рийгикогу принять решение о сокращении количества депутатов в городских и волостных собраниях, пишет rus.err.

По мнению авторов петиции, сокращение количества депутатов должно помочь оставшимся договориться. 

- Одна коалиция рушится, другая составляется. Складывается такое впечатление, что проблема заключается в том, что слишком много людей и они абсолютно не могут между собой взаимодействовать должным образом, - сказал соавтор петиции Александр Андреев.

Согласно предложенному в их петиции варианту определения количества депутатов, в таком городе как Нарва, где сегодня 31 член горсобрания, должны быть на 10 человек меньше. По их мнению, это позволит заметно повысить избирательную ценность каждого места в горсобрании и сэкономить. 

Голосование по петиции начнется в субботу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх