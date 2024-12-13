Баллотировавшиеся на прошлых муниципальных выборах нарвитяне Александр Андреев и Александр Пахомов организовали на портале Rahvaalgatus сбор подписей под петиции, призывающей Рийгикогу принять решение о сокращении количества депутатов в городских и волостных собраниях, пишет rus.err.
В Нарве требуют сократить количество депутатов
По мнению авторов петиции, сокращение количества депутатов должно помочь оставшимся договориться.
- Одна коалиция рушится, другая составляется. Складывается такое впечатление, что проблема заключается в том, что слишком много людей и они абсолютно не могут между собой взаимодействовать должным образом, - сказал соавтор петиции Александр Андреев.
Согласно предложенному в их петиции варианту определения количества депутатов, в таком городе как Нарва, где сегодня 31 член горсобрания, должны быть на 10 человек меньше. По их мнению, это позволит заметно повысить избирательную ценность каждого места в горсобрании и сэкономить.
Голосование по петиции начнется в субботу.