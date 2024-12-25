На предстоящей финальной сессии года нарвские депутаты вновь рассмотрят вопрос о вотуме недоверия мэру и председателю гособрания.
На последнем в этом году заседании горсобрания нарвские депутаты вновь будут голосовать за вотумы недоверия
Согласно повестке Нарвского горсобрания на внеочередную сессию Нарвского городского собрания 28 декабря, оппозиционные депутаты вновь попытаются сместить действующую власть.
Фракция Центристской партии выступит с заявлением о недоверии председателю горсобрания Татьяне Стольфат, а члены союза Катри Райк и Михаила Стальнухина продолжают настаивать на недоверии мэру Яану Тоотсу.
Заседание горсобрания начнется в 16:00.
Как пишет rus.err, под заявлением о выражении недоверия Стольфат стоят подписи 10 депутатов - Алексея Евграфова, Андрея Иванкива, Ирины Янович, Антона Николаева, Елизаветы Чертовой, Екатерины Платоновой, Надежды Черкашиной, Тамары Комловой, Владимира Жаворонкова и Наталии Умаровой.
Под заявлением о выражении недоверия Тоотсу подписались восемь депутатов - Стальнухин, Райк, Виктор Шемарин, Юрий Рауд, Андрей Фишер, Марина Шурупова, Яна Кондрашова и Денис Ларченко.
Также было представлено заявление о недоверии зампреду горсобрания Наталии Умаровой. Под заявлением стоят тоже восемь подписей, только вместо Ларченко свой автограф оставила Елена Пахомова.