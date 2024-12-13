Спасатели дважды выезжали на сигналы о загоревшихся автомобилях

До прибытия спасателей владельцу удалось потушить сильное пламя порошковым огнетушителем. Спасатели сняли провода с аккумулятора, осмотрели место возгорания и очистили моторный отсек от порошка.

Также днем в четверг спасатели были вызваны на улицу Ваналинна в Кохтла-Ярве Ярвеском районе, где, согласно сообщению, загорелся грузовик. Однако по прибытии спасатели обнаружили только то, что у грузовика задымились тормоза. Спасатели помогли охладить перегретые тормоза.