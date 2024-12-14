Со второй половины следующего года государство планирует изменить закон, оставив регистрацию новорожденных только в 16 городах и волостях Эстонии, в основном уездных центрах, вместо нынешних 79. В Ида-Вирумаа их будет два: Йыхви и Нарва.
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В будущем в Ида-Вирумаа возможность регистрации новорожденных останется только в Йыхви и Нарве
На этой неделе вице-канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс проинформировал самоуправления, что данное изменение было согласовано с Союзом городов и волостей Эстонии, который поддерживает это изменение. По его словам, в результате нынешняя работа чиновников, регистрирующих рождения в местных самоуправлениях (KOV), может существенно измениться по сравнению с прошлым и потребует целенаправленной корректировки со стороны местных самоуправлений.