В будущем в Ида-Вирумаа возможность регистрации новорожденных останется только в Йыхви и Нарве

На этой неделе вице-канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс проинформировал самоуправления, что данное изменение было согласовано с Союзом городов и волостей Эстонии, который поддерживает это изменение. По его словам, в результате нынешняя работа чиновников, регистрирующих рождения в местных самоуправлениях (KOV), может существенно измениться по сравнению с прошлым и потребует целенаправленной корректировки со стороны местных самоуправлений.