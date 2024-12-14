Йыхвиское квартирное товарищество пожаловалось в суд на регистровый отдел уездного суда, который счел, что решения собрания товарищества неправомочны, так как в собрании не участвовало необходимое большинство членов товарищества.
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Йыхвиское квартирное товарищество пожаловалось на суд и выиграло в суде
Квартирное товарищество "Veski tn 11, Veski tn 11a" весной этого года подало в регистровый отдел Тартуского уездного суда заявление с просьбой внести изменения, касающиеся членов правления, устава и контактных данных товарищества.