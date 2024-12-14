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Йыхвиское квартирное товарищество пожаловалось на суд и выиграло в суде

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Расположенное в Йыхви по улице Вески, 11 и 11а квартирное товарищество своим заявлением в суд внесло больше ясности в то, как должны распределяться голоса между квартирособственниками.
Расположенное в Йыхви по улице Вески, 11 и 11а квартирное товарищество своим заявлением в суд внесло больше ясности в то, как должны распределяться голоса между квартирособственниками. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиское квартирное товарищество пожаловалось в суд на регистровый отдел уездного суда, который счел, что решения собрания товарищества неправомочны, так как в собрании не участвовало необходимое большинство членов товарищества.

Квартирное товарищество "Veski tn 11, Veski tn 11a" весной этого года подало в регистровый отдел Тартуского уездного суда заявление с просьбой внести изменения, касающиеся членов правления, устава и контактных данных товарищества.

18 квартир и 23 члена товарищества

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