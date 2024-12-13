"Eesti Energia" разделит свое действующее в Ида-Вирумаа дочернее предприятие "Enefit Power" на два: в одно войдут шахты и заводы масел, а в другое - работающие в последние годы с убытком электростанции. В качестве единой фирмы они действовали последние четыре года.
"Eesti Energia" снова отделит электростанции от шахт и заводов масел
"Eesti Energia" сообщила в четверг утром, что создаст для оперирования резервными электростанциями, обеспечивающими эстонскому государству надежность снабжения, отдельное предприятие, чтобы сделать управление редко попадающими на электробиржу запасными мощностями более ясным и прозрачным.
По словам председателя правления "Eesti Energia" и совета крупного промышленного предприятия концерна "Enefit Power" Андруса Дурейко, отделение резервных электростанций от производства жидких топлив позволит создать условия для функционирования двух разнонаправленных областей деятельности наиболее эффективным и прибыльным для владельца, то есть эстонского государства, образом.
- Содержание старых сланцевых станций означает для "Enefit Power" каждый год большой убыток. Вместе с государством мы поищем долгосрочное и жизнеспособное решение для содержания сланцевых электростанций, необходимых для электросистем как Эстонии, так и всех стран Балтии, - сказал Дурейко. - В то же время это изменение позволит крупному производству, имеющему большой потенциал роста как на мировом, так и на отечественном рынке, продолжить развитие химического производства, чтобы оно стало привлекательной областью как для инвесторов, так и для будущих работников.
"Eesti Energia" будет оказывать государству услугу по обеспечению надежности электроснабжения через новое дочернее предприятие, в которое с 1 апреля 2025 года войдут Эстонская и Балтийская электростанции, а также начиная с 1 января 2026 года - Аувереская электростанция.
Связанные с производством жидких топлив, развитием химпроизводства и с добычей сланца имущество и процессы останутся у прежнего предприятия.
Из примерно 1700 работников нынешнего "Enefit Power" около 400 продолжат с 1 апреля работу на предприятии резервных электростанций, остальные работники останутся на предприятии, занимающемся развитием области производства жидких топлив.
Структура и состав правления предприятий определятся, как только будут доведены до конца необходимые юридические действия.
Четыре года назад "Eesti Energia" решила создать в Ида-Вирумаа гигантское предприятие "Enefit Power", в которое вошли как сланцевые шахты и электростанции, так и заводы масел. До этого в качестве отдельных предприятий действовали "Enefit Kaevandused" и "Enefit Energiatootmine".
Тогдашний член правления "Eesti Energia" Райне Пайо сказал тогда "Северному побережью", что объединение должно дать экономию и экономический эффект прежде всего за счет лучшего управления имуществом. "У нас на двух предприятиях довольно много одинакового имущества, при совместном управлении которым мы надеемся достичь экономии в миллионы евро", - сказал он, отметив, что более трудно измеримый дополнительный выигрыш обеспечит также перевод всей цепи производства под единое руководство.
Прежний руководитель "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал в конце августа перед уходом с должности, что царит ситуация, когда предприятие не в состоянии при нынешних ценах участвовать со старыми сланцевыми блоками на рынке, но в то же время оно должно, исходя из ожиданий владельца, поддерживать эти резервные мощности в готовности в любой момент начать работу. "Эта готовность обходится в год примерно в 40 миллионов евро", - отметил он.
Он добавил, что если раньше "Enefit Power" мог оставаться прибыльным за счет заработанных на электрорынках денег, то этот рынок навсегда изменился. "Сейчас со сланцевыми электростанциями невозможно зарабатывать на электрорынке такой доход, чтобы поддерживать в рабочем состоянии производственную мощность в 1000 мегаватт. Для этого нужно найти денежное покрытие", - сказал он.