"Eesti Energia" снова отделит электростанции от шахт и заводов масел

Из примерно 1700 работников нынешнего "Enefit Power" около 400 продолжат с 1 апреля работу на предприятии резервных электростанций, остальные работники останутся на предприятии, занимающемся развитием области производства жидких топлив.

Структура и состав правления предприятий определятся, как только будут доведены до конца необходимые юридические действия.

Четыре года назад "Eesti Energia" решила создать в Ида-Вирумаа гигантское предприятие "Enefit Power", в которое вошли как сланцевые шахты и электростанции, так и заводы масел. До этого в качестве отдельных предприятий действовали "Enefit Kaevandused" и "Enefit Energiatootmine".

Тогдашний член правления "Eesti Energia" Райне Пайо сказал тогда "Северному побережью", что объединение должно дать экономию и экономический эффект прежде всего за счет лучшего управления имуществом. "У нас на двух предприятиях довольно много одинакового имущества, при совместном управлении которым мы надеемся достичь экономии в миллионы евро", - сказал он, отметив, что более трудно измеримый дополнительный выигрыш обеспечит также перевод всей цепи производства под единое руководство.

Прежний руководитель "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал в конце августа перед уходом с должности, что царит ситуация, когда предприятие не в состоянии при нынешних ценах участвовать со старыми сланцевыми блоками на рынке, но в то же время оно должно, исходя из ожиданий владельца, поддерживать эти резервные мощности в готовности в любой момент начать работу. "Эта готовность обходится в год примерно в 40 миллионов евро", - отметил он.

Он добавил, что если раньше "Enefit Power" мог оставаться прибыльным за счет заработанных на электрорынках денег, то этот рынок навсегда изменился. "Сейчас со сланцевыми электростанциями невозможно зарабатывать на электрорынке такой доход, чтобы поддерживать в рабочем состоянии производственную мощность в 1000 мегаватт. Для этого нужно найти денежное покрытие", - сказал он.