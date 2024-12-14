Анвар Самост: Свобода победит, если за нее бороться

Я, конечно, не имею в виду длящийся три месяца эстонский ноябрь. Последние десятилетия не внушают оптимизма и веры в то, что свобода сохранится. Эстония - часть этого мира, непосредственно и духовно.

На востоке потерявшая человеческий облик Россия ведет жестокую войну против Украины, ежедневно отправляя на смерть сотни людей. Защищая родину, погибли 43000 украинских солдат, один город за другим превращается в руины, страна осталась без света и тепла. В эти часы под Покровском идет непрерывный бой, сравнимый с самыми кровопролитными моментами Второй мировой войны, и надежды почти нет.

На Западе жизнь с виду хороша. Однако под этим скрывается страх за экономику, переживания из-за низкой рождаемости, за сохранение культуры. Потеря доверия к избранным политикам, их чувству ответственности и мудрости. Неуверенность в себе, цепляние за заменители старых церквей, ущемление свобод, торжество конформизма и развенчание смелости. Жажда контролируемого общества ценой свободной самореализации.

Из-за всего этого совершенно невероятно видеть неопровержимое доказательство того, что власть России, вновь ставшей империей зла, имеет свои пределы, причем гораздо более узкие, чем они сами стараются продемонстрировать.