Прозвучит банально, но темнее всего перед рассветом. Сейчас кажется, что небо понемногу светлеет с одного края, хотя в последнее время становится все темнее, холоднее и мрачнее.
Анвар Самост: Свобода победит, если за нее бороться
Я, конечно, не имею в виду длящийся три месяца эстонский ноябрь. Последние десятилетия не внушают оптимизма и веры в то, что свобода сохранится. Эстония - часть этого мира, непосредственно и духовно.
На востоке потерявшая человеческий облик Россия ведет жестокую войну против Украины, ежедневно отправляя на смерть сотни людей. Защищая родину, погибли 43000 украинских солдат, один город за другим превращается в руины, страна осталась без света и тепла. В эти часы под Покровском идет непрерывный бой, сравнимый с самыми кровопролитными моментами Второй мировой войны, и надежды почти нет.
На Западе жизнь с виду хороша. Однако под этим скрывается страх за экономику, переживания из-за низкой рождаемости, за сохранение культуры. Потеря доверия к избранным политикам, их чувству ответственности и мудрости. Неуверенность в себе, цепляние за заменители старых церквей, ущемление свобод, торжество конформизма и развенчание смелости. Жажда контролируемого общества ценой свободной самореализации.
Из-за всего этого совершенно невероятно видеть неопровержимое доказательство того, что власть России, вновь ставшей империей зла, имеет свои пределы, причем гораздо более узкие, чем они сами стараются продемонстрировать.
Отношения между правившей Сирией семьей Асадов и Советским Союзом, а затем и Россией, длились более 50 лет. И Хафез аль-Асад, и Леонид Брежнев давно умерли, но сотрудничество между диктатурами на Ближнем Востоке пережило и распад Советского Союза, и Арабскую весну, а с 2011 года приобрело новую форму и силу, когда началась гражданская война в Сирии, а агрессивная позиция России стала более открытой.
Россия показала себя мощным и безжалостным экспортером военной силы на Ближнем Востоке и во всем мире, особенно в его несвободной части. Соединенные Штаты, лидер свободного мира, провели красные линии на песке. США стали выглядеть особенно слабыми во время правления президента Джо Байдена - не только из-за ухода из Афганистана и позиции в отношении России и Украины, но и из-за внутренней неразберихи, слабости и нивелирования веры в себя в собственном обществе.
"Ценности свободного Запада всегда основывались на смелости и уверенности в себе. Противники этого зачастую весьма успешно искали наши страхи, использовали ложный стыд, страх и жадность - но безуспешно".Анвар Самост, журналист
И вот теперь мы вдруг увидели, как Кремль, пряча глаза, бросил своего союзника, бессильно оставаясь в стороне и не вмешиваясь в триумфальное шествие повстанцев, захвативших центры власти сирийского режима, за считанные дни. Эпоха подошла к концу, Россия оказалась слабой, неспособной наряду с большой войной вести малую войну с раздробленным и бессистемным противником. Это дает надежду на то, что распад в Кремле и окончание войны по причинам, вытекающим из внутренней слабости России, могут наступить столь же внезапно и быстро.
Это кажется далеко от Эстонии, но помимо самой России там есть еще иранский режим, который тоже существует целую эпоху. Израиль, атакованный Ираном 7 октября прошлого года, доказал, что демократии побеждают в противостоянии с диктатурами, если для защиты свободы они не боятся применять силу.
Новый президент США Дональд Трамп, который всего через месяц станет лидером свободного мира, придерживается аналогичных взглядов. Конечно, никто не знает, как на самом деле Трамп будет управлять страной во время своего второго срока, даже он сам. Но более половины американцев верят, что у их страны появилась новая надежда. А это уже немало.
Так что трудно не увидеть знака во встрече лидеров стран, несущих западные ценности, в Городе света, в самом сердце Европы, состоявшейся всего за одну ночь до конца эпохи Асада, на повторном открытии собора Парижской Богоматери после пожара. Церковь с почти тысячелетней историей была белой, светлой, и там чувствовалась уверенность в себе и вера в будущее свободы. Не обязательно быть христианином, чтобы почувствовать пульсацию истории, наблюдая за этим собранием.
Ценности свободного Запада всегда основывались на смелости и уверенности в себе. Противники этого зачастую весьма успешно искали наши страхи, использовали ложный стыд, страх и жадность - но безуспешно. Как сказал Рональд Рейган: "Свобода - хрупкая вещь, и чтобы потерять ее - достаточно одного поколения. Свобода не передается по наследству, ее нужно защищать и за нее надо бороться".