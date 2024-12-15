ПЕРЕДОВИЦА Сокращение государства - когда политики манипулируют фактами

Комментируя план закрытия Йыхвиского дома суда, министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста попыталась создать у общественности впечатление, что этот вопрос остается на усмотрение суда, а когда министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман назвала этот план плохим, Пакоста возразила, что политики не должны вмешиваться в работу судов.

С самого начала министр юстиции пыталась представить общественности вопрос так, будто план закрыть или оставить здание суда открытым связан с вопросом независимости судебной власти, а не является политическим вопросом. Судя по всему, министр даже понимает, что в этом она нечестна. Действительно, по Конституции суд должен быть независимым, и он таковым является. Но речь идет о судебном процессе. Однако количество зданий суда в том или ином регионе - вопрос политический и не имеет никакого отношения к независимости судебной власти. В настоящее время министр, видимо, пытается дистанцировать правительство от решения, которое противоречит риторике правительства о региональной политике и присутствии государства в Ида-Вирумаа, и создать впечатление, что закрытие дома суда - это независимое решение самого суда.

Еще один пример манипуляций связан с закрытием гимназий с эстонским языком обучения. На прошлой неделе Министерство образования и науки продемонстрировало в Кивиылиской государственной школе прогнозы численности населения, которые показывают снижение численности населения почти повсеместно в Ида-Вирумаа. За исключением Тойлаской волости, где в качестве аргумента в пользу закрытия гимназии министерство назвало резкое сокращение числа детей. Однако если в настоящее время в волости Тойла насчитывается 439 детей в возрасте от 7 до 15 лет, то, согласно модели, разработанной учеными Тартуского университета, в 2050 году их должно быть 486. Когда у представителя министерства спросили, как же так, ответом было пожимание плечами.

Можно привести еще множество примеров, которые заставляют спросить, почему представители государства манипулируют цифрами и аргументами, которые даже при беглом взгляде не выдерживают критики.