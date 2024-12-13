Курьерская служба предупреждает о повышенной активности мошенников

Мошенники внедрили новую схему обмана, оповещая людей о якобы неудачной доставке посылки. В сообщении пользователю предлагается нажать на прикрепленную ссылку, чтобы получить посылку.​

- Мошенники очень быстро создаются новые и новые схемы мошенничества. Письмо, которое циркулирует одну неделю, уже на следующей неделе может быть заменено новой схемой, поэтому нужно всегда быть внимательным, - сказал коммерческий директор курьерской компании DPD Янек Кивимурд.

По его словам, к любым сообщениям нужно относиться критически и в случае малейшего подозрения на фишенговую схему следует перепроверить информацию в службе поддержки.

По его словам, часто мошенников выдают следующие признаки:​ ​

Орфографические и стилистические ошибки

Электронные письма мошенников могут содержать языковые ошибки или неясное употребление слов. Однако будьте осторожны, потому что письма мошенников становятся все лучше и лучше с точки зрения языка.

Подозрительные ссылки

Не вводите личные данные или данные банковской карты по неизвестным ссылкам. Проверьте ссылку, наведя на нее курсор - фактический URL-адрес можно увидеть на панели предварительного просмотра.

Срочные запросы

Мошенники заставляют вас действовать быстро, не оставляя времени на анализ ситуации. Уделите время проверке подлинности обращения.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Если что-то выглядит подозрительно привлекательно, скорее всего, это мошенничество. Не торопитесь и проверьте подлинность информации.