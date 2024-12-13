В Эстонии растет доля межнациональных браков

Если в 1993 году 60-70% вступающих в брак людей были младше 30 лет, то в 2023 году 24% вступающих в брак мужчин было младше 30 лет, среди женщин этот показатель составил 34%.

Также увеличилась доля межнациональных браков. Доля браков между представителями разных национальностей за последние пять лет составила 20%. Всего в Эстонии проживают представители 217 разных национальностей, и больше всего супружеских пар (2527 за последние пять лет) насчитывается между эстонцами и русскими.

Далее по численности следуют пары между украинцами и русскими (738), пары между украинцами и эстонцами (481), пары между русскими и белорусами (227) и пары между эстонцами и финнами (132).