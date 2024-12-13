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Легенде спорта Ида-Вирумаа исполнилось 70 лет

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Установленные Энном Селликом почти полвека назад рекорды до сих пор не побиты.
Установленные Энном Селликом почти полвека назад рекорды до сих пор не побиты. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Если первые 25 лет я еще мог бить себя в грудь, что я такой герой, то теперь я радости от этого уже не испытываю", - говорит отметивший на этой неделе свое 70-летие уроженец Ийзаку и легендарный эстонский бегун Энн Селлик относительно того, что установленные им около полувека назад рекорды Эстонии до сих пор не побиты.

Отметившему 10 декабря 70 лет Селлику до сих пор принадлежат установленные им в 1976 году рекорд Эстонии в беге на 5000 метров (13.17,2 ) и в 1978 году - рекорд в беге на 10000 метров (27.40,61). В последующие десятилетия они так и остались недостижимыми для эстонских бегунов. Например, в нынешней эстонской сезонной турнирной таблице лучший результат в беге на 5000 метров почти на минуту уступает рекорду Селлика, а лучший результат в беге на 10000 метров уступает его рекорду более двух с половиной минут.

- Немного печалит, что эти виды так долго находятся на спаде, - сказал Селлик.

В то же время о том, насколько прекрасные результаты показывал Селлик около полувека тому назад, свидетельствует и то, что на нынешней Олимпиаде в Париже золото в беге на 5000 метров завоевал норвежец Якоб Ингебригтсен со временем, которое всего на 3,5 секунды лучше рекорда Селлика.

Когда Селлик в 1976 году перед Олимпиадой в Монреале установил тот рекорд, то это тоже было достижение мирового уровня, ведь до действовавшего в тот момент мирового рекорда ему не хватило всего трех секунд. Оглядываясь на свою карьеру, Селлик отмечает, что тот результат в беге на 5000 метров стал его абсолютной вершиной. "Пробежать эту дистанцию быстрее я не смог бы", - признается он и сейчас.

Тогдашняя советская спортивная система предполагала достижение пиковой формы к отборочным соревнованиям перед крупными соревнованиями, на которых и родился рекорд Селлика. Поэтому к олимпийскому финалу пик его формы уже прошел и результатом стало 11-е место.

Курьезной была история, что когда Селлик установил перед Олимпиадой рекорд, в Кохтла-Ярвеском райисполкоме обсуждали, что надо бы подарить ийзакускому парню по этому случаю цветной телевизор. Но решили дождаться, как он выступит на Олимпиаде в Монреале. Позднее решили, что 100-е место в финале Олимпиады не достойно цветного телевизора…

Старый долг Ида-Вирумаа перед Селликом был погашен 43 годами позже, когда на проходившей в Йыхвиской библиотеке презентации книги Селлика в зал внесли телевизор с 50-дюймовым экраном и вручили Селлику от имени важнейшего представительства власти нынешнего Ида-Вируского уезда, то есть союза самоуправлений.

Проживающий сейчас в Тарту Селлик по мере сил занимается также тренерской работой. В его группе пять бегунов, самый большой потенциал он видит в уроженце Силламяэ 26-летнем Денисе Салмиянове, работающем зубным врачом и бегающем на средние дистанции. Если прошлый сезон не задался у спортсмена из-за проблем со здоровьем, то в следующем Селлик надеется увидеть прогресс у своего ученика, хотя и знает: чтобы войти в мировую элиту, необходимо ездить тренироваться также в дорогостоящие горные лагеря.

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