"Если первые 25 лет я еще мог бить себя в грудь, что я такой герой, то теперь я радости от этого уже не испытываю", - говорит отметивший на этой неделе свое 70-летие уроженец Ийзаку и легендарный эстонский бегун Энн Селлик относительно того, что установленные им около полувека назад рекорды Эстонии до сих пор не побиты.
Легенде спорта Ида-Вирумаа исполнилось 70 лет
Отметившему 10 декабря 70 лет Селлику до сих пор принадлежат установленные им в 1976 году рекорд Эстонии в беге на 5000 метров (13.17,2 ) и в 1978 году - рекорд в беге на 10000 метров (27.40,61). В последующие десятилетия они так и остались недостижимыми для эстонских бегунов. Например, в нынешней эстонской сезонной турнирной таблице лучший результат в беге на 5000 метров почти на минуту уступает рекорду Селлика, а лучший результат в беге на 10000 метров уступает его рекорду более двух с половиной минут.
- Немного печалит, что эти виды так долго находятся на спаде, - сказал Селлик.
В то же время о том, насколько прекрасные результаты показывал Селлик около полувека тому назад, свидетельствует и то, что на нынешней Олимпиаде в Париже золото в беге на 5000 метров завоевал норвежец Якоб Ингебригтсен со временем, которое всего на 3,5 секунды лучше рекорда Селлика.
Когда Селлик в 1976 году перед Олимпиадой в Монреале установил тот рекорд, то это тоже было достижение мирового уровня, ведь до действовавшего в тот момент мирового рекорда ему не хватило всего трех секунд. Оглядываясь на свою карьеру, Селлик отмечает, что тот результат в беге на 5000 метров стал его абсолютной вершиной. "Пробежать эту дистанцию быстрее я не смог бы", - признается он и сейчас.
Тогдашняя советская спортивная система предполагала достижение пиковой формы к отборочным соревнованиям перед крупными соревнованиями, на которых и родился рекорд Селлика. Поэтому к олимпийскому финалу пик его формы уже прошел и результатом стало 11-е место.
Курьезной была история, что когда Селлик установил перед Олимпиадой рекорд, в Кохтла-Ярвеском райисполкоме обсуждали, что надо бы подарить ийзакускому парню по этому случаю цветной телевизор. Но решили дождаться, как он выступит на Олимпиаде в Монреале. Позднее решили, что 100-е место в финале Олимпиады не достойно цветного телевизора…
Старый долг Ида-Вирумаа перед Селликом был погашен 43 годами позже, когда на проходившей в Йыхвиской библиотеке презентации книги Селлика в зал внесли телевизор с 50-дюймовым экраном и вручили Селлику от имени важнейшего представительства власти нынешнего Ида-Вируского уезда, то есть союза самоуправлений.
Проживающий сейчас в Тарту Селлик по мере сил занимается также тренерской работой. В его группе пять бегунов, самый большой потенциал он видит в уроженце Силламяэ 26-летнем Денисе Салмиянове, работающем зубным врачом и бегающем на средние дистанции. Если прошлый сезон не задался у спортсмена из-за проблем со здоровьем, то в следующем Селлик надеется увидеть прогресс у своего ученика, хотя и знает: чтобы войти в мировую элиту, необходимо ездить тренироваться также в дорогостоящие горные лагеря.