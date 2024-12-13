Легенде спорта Ида-Вирумаа исполнилось 70 лет

Отметившему 10 декабря 70 лет Селлику до сих пор принадлежат установленные им в 1976 году рекорд Эстонии в беге на 5000 метров (13.17,2 ) и в 1978 году - рекорд в беге на 10000 метров (27.40,61). В последующие десятилетия они так и остались недостижимыми для эстонских бегунов. Например, в нынешней эстонской сезонной турнирной таблице лучший результат в беге на 5000 метров почти на минуту уступает рекорду Селлика, а лучший результат в беге на 10000 метров уступает его рекорду более двух с половиной минут.

- Немного печалит, что эти виды так долго находятся на спаде, - сказал Селлик.

В то же время о том, насколько прекрасные результаты показывал Селлик около полувека тому назад, свидетельствует и то, что на нынешней Олимпиаде в Париже золото в беге на 5000 метров завоевал норвежец Якоб Ингебригтсен со временем, которое всего на 3,5 секунды лучше рекорда Селлика.

Когда Селлик в 1976 году перед Олимпиадой в Монреале установил тот рекорд, то это тоже было достижение мирового уровня, ведь до действовавшего в тот момент мирового рекорда ему не хватило всего трех секунд. Оглядываясь на свою карьеру, Селлик отмечает, что тот результат в беге на 5000 метров стал его абсолютной вершиной. "Пробежать эту дистанцию быстрее я не смог бы", - признается он и сейчас.