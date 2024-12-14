ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Энели Ефимова

Причинами являются чрезвычайность ее достижений, молодость, а также ее непосредственность и искренность.

Недавнее завоевание медали чемпионата мира стало особенным потому, что произошло наперекор проблемам со здоровьем, мешающим тренировкам. Это был будто сценарий драматического фильма с красивым финалом.

Ефимова является неординарным талантом в плавании, который раскрыли много лет назад силламяэские тренеры. Ее нынешний тренер Хенри Хейн последние пять лет целеустремленно помогает оформить ее талант в результаты. Это крайне тонкая работа, ведь на том уровне, которого достигла Ефимова, любая даже самая маленькая ошибка может нанести сильный обратный удар.

Хотя Энели Ефимова уже несколько лет живет, учится и тренируется в Таллинне, она в то же время сделала более известными город Силламяэ и весь Ида-Вирумаа. Подобных историй успеха не так уж и много.