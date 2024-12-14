Цены на квартиры в Йыхви за несколько лет удвоились

В октябре этого года, по данным "Pindi Kinnisvara", средняя цена проданных в Йыхви квартир составила 730 евро за квадратный метр, что является самым высоким показателем в этом столетии. Для сравнения: три года назад цена квадратного метра в осенние месяцы была ниже 400 евро, а в 2021 году - ниже 300 евро. С тех пор уровень цен на квартиры в Йыхви неуклонно растет, хотя в некоторые месяцы случаются и спады. Например, в ноябре этого года средняя цена составила 620 евро.