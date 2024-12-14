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Вам 50+ Востребованность на рынке труда в прошлом? Это далеко не так!

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Помимо новых знаний, участники программы обучения серебряных талантов ценят приятную компанию и новые знакомства. На снимке (слева направо): Аво Палк, Андрес Амор, Арви Пярс, Дайзи Кроон, Инга Кютт и Урмас Кязик.
Помимо новых знаний, участники программы обучения серебряных талантов ценят приятную компанию и новые знакомства. На снимке (слева направо): Аво Палк, Андрес Амор, Арви Пярс, Дайзи Кроон, Инга Кютт и Урмас Кязик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Идавирусцы старше 50 лет наращивают мускулы для рынка труда. Вирумааский колледж пришел к выводу, что было бы глупо списывать со счетов т.н. серебряные таланты - ведь с их опытом и навыками они представляют собой ценную рабочую силу. Поэтому была разработана программа обучения, чтобы помочь им удержаться или вернуться на рынок труда.

В прошлую субботу состоялся пятый день обучения, и среди почти сорока участников поразило большое количество мужчин. Урмас Кязик, Андрес Амор и Аво Палк пришли на программу обучения через кассу по безработице, поначалу с мыслью, мол, посмотрим, что из этого выйдет. Но они остались, потому что обучение кажется им интересным и полезным.

- Если человек чувствует, что у него еще есть силы и порох в пороховницах, почему бы не использовать их и не выйти из дома, - рассудил Урмас Кязик, который хочет идти в ногу с мировыми тенденциями.

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