Вам 50+ Востребованность на рынке труда в прошлом? Это далеко не так!

В прошлую субботу состоялся пятый день обучения, и среди почти сорока участников поразило большое количество мужчин. Урмас Кязик, Андрес Амор и Аво Палк пришли на программу обучения через кассу по безработице, поначалу с мыслью, мол, посмотрим, что из этого выйдет. Но они остались, потому что обучение кажется им интересным и полезным.