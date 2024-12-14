Идавирусцы старше 50 лет наращивают мускулы для рынка труда. Вирумааский колледж пришел к выводу, что было бы глупо списывать со счетов т.н. серебряные таланты - ведь с их опытом и навыками они представляют собой ценную рабочую силу. Поэтому была разработана программа обучения, чтобы помочь им удержаться или вернуться на рынок труда.
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Вам 50+ ⟩ Востребованность на рынке труда в прошлом? Это далеко не так!
В прошлую субботу состоялся пятый день обучения, и среди почти сорока участников поразило большое количество мужчин. Урмас Кязик, Андрес Амор и Аво Палк пришли на программу обучения через кассу по безработице, поначалу с мыслью, мол, посмотрим, что из этого выйдет. Но они остались, потому что обучение кажется им интересным и полезным.