Утром в субботу, 14 декабря, в Тойлаской волости рядом с городом Кохтла-Ярве столкнулись два легковых автомобиля. Авария оказалась настолько серьезной, как сообщила полиция, что один из водителей скончался на месте.
Рядом с Кохтла-Ярве в ДТП погиб мужчина: неподходящие шины и непристегнутый водитель
Тяжелое ДТП произошло в 7.55 на 155-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным, которыми располагает полиция, "Toyota Land Cruiser" двигался в сторону Нарвы, а "Audi 80" - навстречу в сторону Таллинна. Водитель "Audi" в какой-то момент потерял управление, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с двигавшейся навстречу "Toyota". От удара обе машины отбросило в кювет.
В обоих автомобилях находились только водители. 52-летний водитель "Toyota" был доставлен в больницу для медицинского контроля, а травмы 66-летнего водителя "Audi оказались настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин сообщил, что полиция выясняет все обстоятельства аварии.
- На данный момент нам известно, что шины автомобиля "Audi" не соответствовали требованиям, и это могло стать одной из причин, по которой водитель потерял управление в зимних условиях. Однако все точные обстоятельства, которые привели к столь тяжелой аварии, еще выясняются, - прокомментировал Головин.
Позднее в полиции добавили, что водитель "Audi" во время управления автомобилем не был пристегнут ремнем безопасности должным образом.
Департамент полиции и погранохраны отметил, что в 2024 году в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибло 65 человек. За аналогичный период прошлого года жертвами аварий становились 56 человек.