Дополнительных автобусов в Санкт-Петербург перед праздниками не будет

По словам руководителя международных маршрутов "Lux Express" Райта Реммеля, у них еще никогда не было так мало пассажиров в канун Нового года.

- За свою 15-летнюю историю я не припомню случая, чтобы в середине декабря в автобусах буквально каждый день в праздничный сезон оставались свободные места, - рассказал Реммель.

По словам главы автобусной фирмы "Baltic Shuttle" Игоря Пащука, в преддверии праздников его компания тоже не будет пускать дополнительные автобусы до Санкт-Петербурга и Пскова.

- Несмотря на то, что мы продали все билеты на Рождество, в этом году мы не собираемся пускать дополнительные автобусы, поскольку на границе могут возникнуть длинные очереди, - сообщил Пащук.

Подробнее на эту тему - в публикации на портале Rus.ERR.