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Между Таллинном и Нарвой года через два смогут курсировать электрички

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Поезд "Elron" на Нарвской железнодорожной станции.
Поезд "Elron" на Нарвской железнодорожной станции. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Железнодорожная компания "Eesti Raudtee" сообщила, что приступила к электрификации участка пути Тапа-Нарва, подписав с "GRK Eesti" договор стоимостью 81 миллиона евро на проектирование и строительство контактной сети и подстанций.​

Работы планируется завершить к 2027 году.

Как сообщается, данный проект увеличит протяженность электрифицированных железных дорог в Эстонии с 237 до более 700 километров и сделает железнодорожный транспорт более экологичным. 85% стоимости финансируется Евросоюзом, а 15% - государством.

Компания "GRK Eesti" получила этот контракт благодаря опыту, накопленному на других участках, включая Аэгвийду-Тапа-Тарту.​

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Экономика
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