Железнодорожная компания "Eesti Raudtee" сообщила, что приступила к электрификации участка пути Тапа-Нарва, подписав с "GRK Eesti" договор стоимостью 81 миллиона евро на проектирование и строительство контактной сети и подстанций.
Между Таллинном и Нарвой года через два смогут курсировать электрички
Работы планируется завершить к 2027 году.
Как сообщается, данный проект увеличит протяженность электрифицированных железных дорог в Эстонии с 237 до более 700 километров и сделает железнодорожный транспорт более экологичным. 85% стоимости финансируется Евросоюзом, а 15% - государством.
Компания "GRK Eesti" получила этот контракт благодаря опыту, накопленному на других участках, включая Аэгвийду-Тапа-Тарту.